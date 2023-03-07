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Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
Руководители Intel любят рассказывать хорошие истории о способности компании внедрять инновации и делать это достаточно быстро, чтобы догнать конкурентов, но трудно воспринимать их всерьез, когда реальные продукты всегда находятся на горизонте. Тем не менее, гигант по производству микросхем утверждает, что он добился значительного прогресса в разработке передовых технологических процессов, которые выйдут из лаборатории не ранее 2024 года.
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Клиенты отрасли присматриваются к 3-нм техпроцессу Intel, который, как ожидается, появится в потребительских процессорах уже в следующем году. Тем временем, компания, похоже, усердно работает над более продвинутыми техпроцессами, такими как Intel 18A и 20A, которые играют ключевую роль в ее будущем как полупроводникового гиганта.

Согласно тайваньскому новостному изданию, подразделение Foundry Services корпорации Intel завершило работу над этими двумя технологиями производства. Издание ссылается на старшего вице-президента и председателя совета директоров Intel China, который пояснил, что первые чипы на основе техпроцесса Intel 18A могут быть выпущены в пробном режиме где-то во второй половине 2024 года. Однако массовое производство коммерческих продуктов на его основе планируется начать не ранее 2025 года.

И Intel 20A, и Intel 18A основаны на так называемых транзисторах FET (GAAFET), которые являются общей темой для всех предприятий, разрабатывающих чипы, где шаг затвора транзистора меньше 3 нм. Версия Intel называется RibbonFET и представляет собой серьезное изменение дизайна с момента появления FinFET в 2011 году.

Еще одним преимуществом новой технологии Intel является подача питания с обратной стороны (так называемая PowerVia). По крайней мере, теоретически, это должно позволить повысить плотность логики, увеличить тактовую частоту и снизить утечку энергии, что приведет к созданию более энергоэффективных конструкций, которые, как ожидается, превзойдут разработки таких компаний, как Samsung Foundry или TSMC.

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