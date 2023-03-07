Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Из-за ограничений США китайский импорт чипов упал на 27% за первые два месяца 2023 года
Ограничения, введенные США против китайской полупроводниковой промышленности, привели к тому, что за первые два месяца 2023 года импорт чипов в азиатскую страну сократился на 27%. Это даже больше, чем общее падение за весь 2022 год, и иллюстрирует эффективность санкций США.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, опубликованным во вторник (через The South China Morning Post), в январе и феврале страна импортировала 67,6 млрд. интегральных схем (ИС). Это на 26,5% меньше, чем за тот же период прошлого года, и больше, чем падение на 15,3%, зафиксированное за весь 2022 год.

Общая стоимость этого импорта также снизилась: с 68,8 млрд долларов в прошлом году до 47,8 млрд долларов, то есть на 30,5%. Отчасти это связано с ценами на микросхемы, которые упали из-за избыточного предложения и общего экономического спада.

Китайский экспорт ИС также упал за первые два месяца, снизившись на 20,9% до 37,3 млрд. единиц, а общая стоимость экспорта упала на 25,8%.

В течение последних 12 месяцев США ужесточили ограничения на китайскую промышленность по производству микросхем, что, по словам Соединенных Штатов, помешает их глобальному сопернику разрабатывать полупроводники для военных применений, включая суперкомпьютеры, моделирование ядерного оружия и гиперзвуковое оружие.

Октябрьские ограничения на инструменты для производства микросхем, введенные Бюро промышленности и безопасности, были одними из самых жестких и были направлены на ограничение китайских логических чипов 14-нанометровым узлом, DRAM - 18 нм, а 3D NAND флэш-памяти - 128 слоями. США также запретили AMD и Nvidia продавать в Китай некоторые высокопроизводительные графические процессоры, ориентированные на ИИ, включая графические процессоры A100 компании Green.

Не только США препятствуют планам Китая по созданию собственных передовых чипов. В январе администрация Байдена завершила двухлетние переговоры с Японией и Нидерландами, в результате которых эти страны запретят экспорт передовых чипов в Китай. Когда запреты вступят в силу, неизвестно, но китайские фирмы, производящие чипы, готовятся к новым ограничениям, накапливая на складах оборудование для производства чипов, компоненты, запасные части и материалы.

Есть и хорошие новости для экономики Китая, так как окончание политики "нулевых ковидов" вызвало оживление в других производственных секторах. Будет ли этого достаточно, чтобы компенсировать ущерб, который наносят санкции против чипов, неизвестно. Ясно лишь то, что эти ограничения оказывают влияние. В дополнение к последним данным, в прошлом году в Китае впервые за два десятилетия произошло ежегодное падение импорта интегральных микросхем, а в августе в отрасли производства полупроводников произошел самый большой за всю историю спад.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Несмотря на то, что администрация Байдена ограничивает возможности Китая в производстве микросхем, в недавнем докладе утверждается, что Китай по-прежнему опережает США в исследованиях 37 из 44 важнейших и развивающихся технологий, включая ИИ, оборону и ключевые области квантовых технологий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#полупроводники #сша #китай #санкции #чипы #поставки #полупроводники. сша #полупроводники тайвань #поставки пк
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВВС США заплатили 75,5 млн $ за сеть площадью 25 000 кв. миль для защиты своих ядерных хранилищ
Украина "приглашает" оборонные компании США испытать свое оружие в зоне действующего конфликта
Опрос ABC: «Кто угодно» будет иметь отрыв в 27% голосов от Байдена в качестве кандидата демпартии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
11
В зону боевых действия отправили «мотолыги» с приделанными артустановками 2М-3
8
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
11
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
11
Realme GT Neo 5 Lite получит SoC Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Gen 2 и 100-ваттную зарядку
+
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
9
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
3
В США под отзыв попали 3470 кроссоверов Tesla Model Y
+
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
19
Компоненты на базе нитрида галлия получат распространение в сегменте электромобилей
+
Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
5
Первые магазины для жадных от сети "Магнит" открылись в Подмосковье
3
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
8
Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации
3
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
1
Канцлер ФРГ заявил, что Запад не будет принимать решения по Украине без Украины
2
Бывший командир ополченцев предложил отстранить Пригожина от командования ЧВК "Вагнер"
12

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
9
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
182
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
7
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
19
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
218
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
82
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
25
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
13
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
37

Сейчас обсуждают

Олег Попов
19:41
К новой 4090 нужен новый процессор( иначе разницу от старого не увидеть), новый блок питания, новый корпус, короче всё новое :(
Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 провалились, а интерес к AMD ниже статической погрешности
Сергей Vorvort
19:40
Покажи, пожалуйста, где на слайде Nvidia говорится от трассировке? Сам слайд в начале статьи.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
dimkahon
19:38
Ну я в совокупности все баги счел, застревал пока тоже 1 раз всего - полез за секретом в трубу какую то и там застрял в решетке))) А вот сквозь текстуры проходы на арене перед ВДНХ имеются, даже "Ежих...
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
Олег Хрипушин
19:37
(продолжение) И совершенно справедливо можно заметить, что Сирия показала одно, а СВО на Украине показала и на многие недостатки, которые и вы перечисляли. Что то имеет объективные причины, что то су...
Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
Олег Хрипушин
19:35
Если выражаться вашими словами, что в армии проходила оптимизация, то если бы Чубайс проводил оптимизацию как Шойгу, то тогда Чубайс сделал бы много пользы стране, а не вреда. Ещё раз повторю,что имен...
Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
Skornilovich
19:35
И чем плоха rx 6600 за 24.000? Ну хомячки за 35.000 купят rtx 3060, с такой же производительностью... Но это имбецилы, тут ничем не помочь
Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 провалились, а интерес к AMD ниже статической погрешности
Самолётик
19:34
Как и большинство вычислительных алгоритмов, ray tracing имеет свои сильные и слабые стороны. В зависимости от конкретных задач и требований, он может и быть неэффективным на некоторых аппаратных плат...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Егор Угадайте
19:31
Мм ни одного теста с рт, вот это удобно конечно манипулировать результатами, запускаем киберпанк с рт и видим даже больше чем 100% разницы
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Spike Rus
19:30
dev билд едет на процессорах без SSE4.1-4.2 и AVX, в то время как ее лиц.копия из MSStore появляется и так же исчезает из процессов, т.е. запуска игры не происходит. Видимо Денуво не может стартовать ...
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
Himis
19:29
Импало тех кто купил на 10 долларов дороже год назад имаджинировали?
Nvidia собирается снизить цены на некоторые видеокарты 3000 и 1600 серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем