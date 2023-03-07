Ограничения, введенные США против китайской полупроводниковой промышленности, привели к тому, что за первые два месяца 2023 года импорт чипов в азиатскую страну сократился на 27%. Это даже больше, чем общее падение за весь 2022 год, и иллюстрирует эффективность санкций США.

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Согласно данным Главного таможенного управления Китая, опубликованным во вторник (через The South China Morning Post), в январе и феврале страна импортировала 67,6 млрд. интегральных схем (ИС). Это на 26,5% меньше, чем за тот же период прошлого года, и больше, чем падение на 15,3%, зафиксированное за весь 2022 год.

Общая стоимость этого импорта также снизилась: с 68,8 млрд долларов в прошлом году до 47,8 млрд долларов, то есть на 30,5%. Отчасти это связано с ценами на микросхемы, которые упали из-за избыточного предложения и общего экономического спада.

Китайский экспорт ИС также упал за первые два месяца, снизившись на 20,9% до 37,3 млрд. единиц, а общая стоимость экспорта упала на 25,8%.

В течение последних 12 месяцев США ужесточили ограничения на китайскую промышленность по производству микросхем, что, по словам Соединенных Штатов, помешает их глобальному сопернику разрабатывать полупроводники для военных применений, включая суперкомпьютеры, моделирование ядерного оружия и гиперзвуковое оружие.

Октябрьские ограничения на инструменты для производства микросхем, введенные Бюро промышленности и безопасности, были одними из самых жестких и были направлены на ограничение китайских логических чипов 14-нанометровым узлом, DRAM - 18 нм, а 3D NAND флэш-памяти - 128 слоями. США также запретили AMD и Nvidia продавать в Китай некоторые высокопроизводительные графические процессоры, ориентированные на ИИ, включая графические процессоры A100 компании Green.

Не только США препятствуют планам Китая по созданию собственных передовых чипов. В январе администрация Байдена завершила двухлетние переговоры с Японией и Нидерландами, в результате которых эти страны запретят экспорт передовых чипов в Китай. Когда запреты вступят в силу, неизвестно, но китайские фирмы, производящие чипы, готовятся к новым ограничениям, накапливая на складах оборудование для производства чипов, компоненты, запасные части и материалы.

Есть и хорошие новости для экономики Китая, так как окончание политики "нулевых ковидов" вызвало оживление в других производственных секторах. Будет ли этого достаточно, чтобы компенсировать ущерб, который наносят санкции против чипов, неизвестно. Ясно лишь то, что эти ограничения оказывают влияние. В дополнение к последним данным, в прошлом году в Китае впервые за два десятилетия произошло ежегодное падение импорта интегральных микросхем, а в августе в отрасли производства полупроводников произошел самый большой за всю историю спад.

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Несмотря на то, что администрация Байдена ограничивает возможности Китая в производстве микросхем, в недавнем докладе утверждается, что Китай по-прежнему опережает США в исследованиях 37 из 44 важнейших и развивающихся технологий, включая ИИ, оборону и ключевые области квантовых технологий.