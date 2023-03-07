Раскрыты первые подробности новой архитектуры новых процессоров Intel и встроенных iGPU

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"Panther Lake" - это кодовое название микроархитектуры, на которой будут построены процессоры Intel Core 17-го поколения, готовящиеся к выпуску в 2026-27 годах. Она придет на смену архитектурам 16-го поколения "Lunar Lake" (2025-26), 15-го поколения "Arrow Lake" (2024-25) и 14-го поколения "Meteor Lake" (2023-24). Хотя о "Panther Lake" известно очень мало, первая информация, обнаруженная на странице профиля LinkedIn одного из инженеров Intel Graphics, позволяет предположить, что графическая плитка процессора будет оснащена iGPU на базе графической архитектуры Xe3 "Celestial", которая на два поколения опережает текущую Xe "Alchemist" и на одно - Xe2 "Battlemage".

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Графические архитектуры Intel будут и дальше оставаться высокомасштабируемыми и модульными в своих применениях, их варианты будут масштабироваться от маломощных iGPU до крупных клиентских дискретных GPU и очень крупных процессоров HPC-AI. Вариантом iGPU, питающего "Panther Lake", будет Xe3-LPG, сильно урезанная версия архитектуры для меньшего количества ядер Xe Core, с правильным аппаратным обеспечением для работы в устройствах с ограниченным энергопотреблением, таких как мобильные процессоры. Судя по всему, Intel будет придерживаться дезагрегированного чиплетного дизайна для своих процессорных архитектур вплоть до "Panther Lake", поскольку на одном из старых слайдов компании, подробно описывающих масштабируемость "Celestial", подчеркивается, что это процессор "следующей платформы", который придет на смену "Meteor Lake" и его непосредственному преемнику ("Arrow Lake").