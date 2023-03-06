Существует множество незаконных сайтов, торгующих крадеными финансовыми данными, в том числе один под названием BidenCash, который использует имя президента и его изображение. В честь своего первого дня рождения сайт опубликовал базу данных, содержащую более 2 миллионов реквизитов кредитных и дебетовых карт, чтобы любой желающий мог бесплатно проверить их.

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Похоже, что BidenCash сливает базу данных, чтобы привлечь к себе внимание. Исследователи Cyble, которые первыми обнаружили утечку, пишут, что она содержит данные 2 165 700 кредитных и дебетовых карт: 740 858 кредитных карт, 811 676 дебетовых карт и 293 расчетных карт.

Помимо номеров платежных карт, данные включают имена, около 497 000 адресов электронной почты из 28 000 уникальных почтовых доменов, номера телефонов, домашние адреса, сроки действия (от начала 2023 до 2052 года) и CVV-коды. Непонятно, как операторы сайта украли такое количество конфиденциальных данных.

Подавляющее большинство этих записей - почти миллион - поступило из США, в то время как из Мексики, Китая и Великобритании поступило чуть менее 100 000. В тройку наиболее пострадавших банков вошли Chase, Bank of America и Wells Fargo.

"Наличие адресов электронной почты и полной информации (обычно называемой киберпреступниками "Fullz") сделает жертв этой утечки уязвимыми для других атак, таких как фишинг, кража личных данных и мошенничество, еще долгое время после истечения срока действия данных их карт", - пишут исследователи Cyble.

По словам руководителя отдела анализа угроз D3Lab Андреа Драгетти, данные содержали десятки тысяч дубликатов, но 2 141 564 записи являются уникальными.

Это не первый раз, когда BidenCash сливает данные финансовых карт, чтобы получить известность. В октябре он разместил данные 1 221 551 кредитной карты, чтобы прорекламировать URL-адрес, который он использовал после того, как старый подвергся DDoS-атаке.

Аналогичные незаконные сайты используют тот же трюк. BleepingComputer пишет, что All World Cards бесплатно слил 1 000 000 данных кредитных карт на различных хакерских форумах еще в августе 2021 года.

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