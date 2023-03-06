Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Нелегальная биржа BidenCash раскрыла более 2 млн. украденных реквизитов карт
Существует множество незаконных сайтов, торгующих крадеными финансовыми данными, в том числе один под названием BidenCash, который использует имя президента и его изображение. В честь своего первого дня рождения сайт опубликовал базу данных, содержащую более 2 миллионов реквизитов кредитных и дебетовых карт, чтобы любой желающий мог бесплатно проверить их.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Похоже, что BidenCash сливает базу данных, чтобы привлечь к себе внимание. Исследователи Cyble, которые первыми обнаружили утечку, пишут, что она содержит данные 2 165 700 кредитных и дебетовых карт: 740 858 кредитных карт, 811 676 дебетовых карт и 293 расчетных карт.

Помимо номеров платежных карт, данные включают имена, около 497 000 адресов электронной почты из 28 000 уникальных почтовых доменов, номера телефонов, домашние адреса, сроки действия (от начала 2023 до 2052 года) и CVV-коды. Непонятно, как операторы сайта украли такое количество конфиденциальных данных.

Подавляющее большинство этих записей - почти миллион - поступило из США, в то время как из Мексики, Китая и Великобритании поступило чуть менее 100 000. В тройку наиболее пострадавших банков вошли Chase, Bank of America и Wells Fargo.

"Наличие адресов электронной почты и полной информации (обычно называемой киберпреступниками "Fullz") сделает жертв этой утечки уязвимыми для других атак, таких как фишинг, кража личных данных и мошенничество, еще долгое время после истечения срока действия данных их карт", - пишут исследователи Cyble.

По словам руководителя отдела анализа угроз D3Lab Андреа Драгетти, данные содержали десятки тысяч дубликатов, но 2 141 564 записи являются уникальными.

Это не первый раз, когда BidenCash сливает данные финансовых карт, чтобы получить известность. В октябре он разместил данные 1 221 551 кредитной карты, чтобы прорекламировать URL-адрес, который он использовал после того, как старый подвергся DDoS-атаке.

Аналогичные незаконные сайты используют тот же трюк. BleepingComputer пишет, что All World Cards бесплатно слил 1 000 000 данных кредитных карт на различных хакерских форумах еще в августе 2021 года.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мошенничество #байден #bidencash #базы данных #кражи #реквизиты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компании должны делать больше для предотвращения кибератак - считает администрация Байдена
Президент США Джо Байден рассказал о своих проблемах со здоровьем
Байден направляет влиятельных помощников, а также увеличивает помощь, чтобы поддержать Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин о возможном исходе: Фронт посыпется до российских границ
125
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
7
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
69
Amazon предлагает свой собственный воздушный кулер для процессора по доступной цене
+
Пресс-секретарь ВСУ подтвердил тяжёлое положение в Бахмуте и намекнул на скорый вывод войск
7
Рекламный ролик с Биллом Мюрреем набрал миллион просмотров на YouTube
3
В Авдеевке с помощью новых планирующих "голубок" - бомб УПАБ-1500Б, разносят укрепрайоны ВСУ
10
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
7
Nubia представила коллекционный смартфон Z50 Ultra Starry Night
+
В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
5
Украина хочет получать от Евросоюза по 250 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм в месяц
11
Intel исправила высокое энергопотребление видеокарт Arc для двух мониторов в новом драйвере
2
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
2
Германия передаст Киеву больше Leopard 1/2, но не успеет подготовить украинских танкистов
17
В США планируют создать самолёт 6-поколения на замену истребителя F-22 Raptor
7
Новая утечка раскрывает конфигурацию ядер чипсета Snapdragon 8 Gen 3
+
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
17
США вносят в черный список китайскую компанию Loongson из-за их удачных процессоров
6
Великобритания отправит Украине вдвое больше танков Challenger 2
10
OpenAI предупреждает пользователей об опасности ChatGPT и советует быть осторожными
2

Популярные статьи

Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
128
Европейский концерн Nammo увеличит производство снарядов в 2023 году в 10 раз
28
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
172
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
12
ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
1
10-летний Фёдор рассказал о спасении двух девчонок под огнём украинской ДРГ и пулевом ранении
12
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
11
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера
29
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
5
Израиль планирует нанести удар по ядерным объектам Ирана, но опасается российских С-400 и Су-35
7

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
19:27
Я тоже всё пасту менял. И Дюрон расколол 650 раза с третьего. Потом Атлон Хр 2500+ Бартон почти сразу же его убил). Далее был Семпрон 2500 на S754. Там колоть нечего было. Он просто однажды перестал р...
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Эдуард Камандаров
19:25
Наивный ты однако. Всё мы узнаём? Ты написал это с бодуна?
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
Анатолий Павлюшин
19:23
Всё так. Только я не могу назвать продукцию АМД дешевой. Таковой она была лет 20 назад. А сейчас дерьмо за оверпрайс.
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Эдуард Камандаров
19:22
Юрик начинай Родина тебя не забудет! Или очко жимжим?
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
Эдуард Камандаров
19:19
Алексей. Референдум не поможет. Ельцин подписал МЕМОРАНДУМ. Отменить может только Президент. Возможно это будет иметь место после 2024 года. А пока......
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
Aaa
19:19
Проснись, речь про овер.уа
О Марксе, гигиене и о том, что "старые Оверы больше не вернутся"
Анатолий Павлюшин
19:18
До сих пор на семерке сижу на старых компах на Е5450. Летом взял 2 более шустрых. Туда уже поставил тоже, что и автор. Чисто, чтобы в новые игры можно было играть с лучами и DLSS
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
Columbia
19:18
Всё, что нужно знать про автора.
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
Евгений Сом
19:17
3060 ti идет наравне с 6700 ХТ но в некоторых играх проигрывает, так что в общем 6700 ХТ без учета игр с активацией лучей будет быстрее.
Как GeForce RTX 3060 стала лидером рынка, и почему в РФ видеокарту NVIDIA лучше не покупать
Эдуард Камандаров
19:15
Так они и радуются что Нет Сталина. Можно хапать хоть задницей
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем