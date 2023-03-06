Arctic P12 Max
Компания Arctic предcтавила новый вентилятор - P12 Max. В свою очередь дизайн основан на моделях aRGB... Но без подсветки. Кроме того, данный кулер предлагает очень широкий диапазон скоростей:
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На самом деле, в технических характеристиках бренда упоминается рабочий диапазон от 200 до 3300 об/мин. Как правило, вентилятор должен быть очень универсальным, способным предложить золотую тишину на низкой скорости и в то же время иметь возможность добиваться низких температур на высокой скорости.
Что касается воздушного потока и статического давления, то цифры весьма обнадеживающие. Воздушный поток должен достигать максимума 81,04 CFM, а статическое давление должно составлять 4,35 мм H2O при полной скорости. Как правило, шум также должен быть ожидаемо низким, что было свойственно Liquid Freezer II 240, оснащенного двумя Arctic P12 PWM... Но они были не такими быстрыми.
В остальном, вентилятор по-прежнему предлагает в общей сложности пять широких и изогнутых лопастей. Учитывая скорость, достигаемую вентилятором, они соединены внутренним кольцом. И что примечательно, конструкция предлагает двойной шарикоподшипник и стальной вал.
Цены как всегда доступны у Arctic, цена вентилятора - 12,99 € в европейской рознице. Поставки и цены в регионы СНГ под вопросом, но учитывая быстрое попадание на рынок термопасты MX-6 можно надеяться на лучшее.