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Компания Microsoft представляет новую функцию повышения разрешения в браузере Edge под названием Video Super Resolution - или VSR. Эта функция является прямым конкурентом RTX Super Resolution от Nvidia и использует аналогичную технологию машинного обучения для повышения разрешения видео с низким разрешением до более высокого. В настоящее время функция доступна пользователям Edge, работающим с инсайдерской сборкой браузера на канале Canary.
Реализация Microsoft разработана специально для снижения пропускной способности Интернета, необходимой для потоковой передачи видео на ПК, и ограничена только видео 720P или ниже. Microsoft использует искусственный интеллект для повышения качества изображения, фокусируясь на удалении блочных артефактов сжатия для улучшения качества изображения.
Ограничение VSR разрешениями ниже HD (пока?) нацелено на пользователей с плохим интернет-соединением и старыми видео, записанными до того, как 1080P и 4K стали нормой. Это может быть первым шагом в создании апскейлера, работающего с видео более высокого разрешения.
VSR полностью противоположен RTX Super Resolution от Nvidia, который, насколько мы можем судить, не имеет ограничений по разрешению. Если бы вы захотели, вы могли бы увеличить видео 360P на YouTube до 4K. Ограничение разрешения Microsoft может быть ограничением, связанным с тестированием, или это может быть ограничением AI апскейлера в целом. Но в любом случае, решение Nvidia обладает гораздо большей гибкостью.
Если у вас есть доступ к VSR, все, что вам нужно сделать, это ввести команду edge://flags/#edge-video-super-resolution, чтобы включить эту функцию. Все видеоформаты должны работать, за исключением фильмов и видео, защищенных DRM.
В отличие от RTX Super Resolution, VSR работает с графическими процессорами Nvidia и AMD; требования к ним следующие: GPU серии RTX 20 или новее, или Radeon RX 5700 или новее. Мы подозреваем, что в дальнейшем будет поддерживаться больше GPU, но это будет зависеть от того, насколько требовательным к GPU будет работать ИИ-ускоритель Microsoft.
Мобильные версии этих графических процессоров также поддерживаются, но есть существенная оговорка: вам нужно вручную заставить Microsoft Edge работать на дискретном GPU ноутбука и одновременно подключить питание от сети переменного тока.