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Источники сообщают, что Microsoft получит одобрение ЕС в деле о приобретении Activision
Приобретение компанией Microsoft компании Activision Blizzard было предметом пристального внимания и критики на протяжении более года, получая сопротивление со стороны регулирующих органов США, Великобритании и ЕС. Теперь источники, близкие к Европейской комиссии ЕС, сообщают, что агентство не потребует от Microsoft продажи каких-либо активов для получения разрешения на приобретение. Это решение даст Microsoft столь необходимый шаг к завершению приобретения.
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Инсайдеры Европейской комиссии (ЕК) сообщили агентству Reuters, что регулирующий орган, скорее всего, не потребует от Microsoft продажи каких-либо активов для обеспечения сделки по приобретению Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. С момента объявления о слиянии в январе 2022 года Федеральная торговая комиссия США (FTC), Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) и ЕК ЕС находятся в центре внимания.

Согласно отчету, ЕК позволит Microsoft преодолеть любые регуляторные проблемы путем предоставления лицензионных сделок конкурирующим компаниям и платформам. Этот шаг позволит снять антимонопольные проблемы, связанные со слиянием, которое изначально вызвало опасения по поводу ограничения доступа к успешным, кроссплатформенным играм, таким как Call of Duty. Антимонопольное законодательство - это законы, которые устанавливаются и соблюдаются органами рыночного регулирования для предотвращения монополизации или попыток монополизации со стороны одного субъекта или поставщика.

Microsoft ранее заявляла, что не будет поддаваться давлению, призывающему к продаже давней франшизы Call of Duty. В прошлом месяце президент Microsoft Брэд Смит обратился с этим вопросом к регуляторам Европейского союза, заявив, что "...не представляется возможным или реалистичным думать, что одна игра или один кусочек может быть вырезан из остальных". Далее Смит сослался на 20-летнее доминирование Sony как лидера на рынке консолей, утверждая, что блокирование слияния Microsoft будет контрпродуктивным и только укрепит контроль Sony над рынком ЕС.

Microsoft открыто заявила о своем намерении поддерживать конкуренцию на рынке, предлагая решения для решения проблем, связанных с регулированием, и сотрудничая с другими участниками рынка. Представитель Microsoft заявил агентству Reuters, что его "...обязательство предоставить долгосрочный 100% равный доступ Sony, Steam, NVIDIA и другим компаниям сохраняет преимущества сделки для геймеров и разработчиков и повышает конкуренцию на рынке".

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Преодоление озабоченности ЕК по поводу регулирования - это лишь одно сражение в многосторонней войне Microsoft. В декабре 2022 года FTC подала иск против гиганта из Редмонда, ссылаясь на то, что Microsoft может ухудшить характеристики Activision таким образом, что это нанесет ущерб как конкурентам, так и потребителям. Microsoft также имеет дело с расследованием Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), которое заявило, что слияние может привести к проблемам конкуренции с конкурирующими компаниями, производящими аппаратное и программное обеспечение. Microsoft публично выступила против предыдущего решения CMA, заявив, что CMA опирается "на самообманные заявления Sony" и приняла жалобы без "надлежащего уровня критического анализа".

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