Многие из тех, кто остался за бортом технологии повышения качества веб-видео от Nvidia, поскольку у них нет новейших видеокарт RTX, могут попробовать решение, над которым работает Intel. Компания еще официально не запустила эту функцию, но некоторые уже протестировали ее в реальных условиях, получив многообещающие результаты.

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Несколько веб-сайтов опробовали конкурента Nvidia Video Super Resolution от Intel, который использует искусственный интеллект для повышения качества веб-видео, воспроизводимого в браузерах Chromium, таких как Google Chrome и Microsoft Edge. Intel не сообщила, когда будет запущен апскейлер, но команда запуска уже может активировать его в Chrome.

Функция Intel Video Super Resolution появилась в отчетах об ошибках Chromium еще в апреле прошлого года, в которых говорится, что она доступна на любой графической технологии Intel, начиная с 9-го поколения. Это включает любой интегрированный GPU Intel, начиная с процессоров Skylake шестого поколения в 2015 году, и, вероятно, все выделенные GPU Intel Arc. Функция совместима с Chrome версии 109 или более поздней и драйвером Intel GPU версии 27.20.100.8681 или более поздней.

Функция поддерживает гораздо более широкий спектр оборудования, чем версия Nvidia, которая работает только на GPU GeForce RTX 3000 и 4000 серий. Компания планирует со временем обновить свой видеоскейлер и включить в него карты серии RTX 2000.

Team Green представила Nvidia Video Super Resolution в конце февраля. Он предназначен для масштабирования веб-видео 720p и 1080p (из которых состоит большинство видео в Интернете) на дисплеях 1440p или 4K. Она работает с прямыми трансляциями, видео с YouTube и другими сервисами, такими как Amazon Prime Video или HBO Max.

Версия Intel служит той же цели и, похоже, совместима с аналогичным диапазоном веб-потоков. Чтобы воспользоваться ею, щелкните правой кнопкой мыши ярлык Google Chrome на рабочем столе (или в проводнике файлов, если его нет на рабочем столе), перейдите на вкладку Ярлык и вставьте команду "--enable-features=IntelVpSuperResolution" вне кавычек в конце поля Цель. Затем нажмите OK или Применить и перезапустите Chrome.

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После этого функция должна работать автоматически. Как и решение Nvidia, оно потребляет ресурсы процессора, поэтому лучше не запускать игру во время просмотра видео. Несколько пользователей опубликовали результаты потоковой трансляции игр Apex Legends и Bakemonogatari. В обоих случаях апскейлер Intel заметно улучшает изображение. Это доказывает, что он хорошо работает как с 3D игровым материалом, так и с 2D элементами, такими как текст HUD и анимация, но еще предстоит выяснить, как он справится с живым контентом. Различные графические процессоры Intel могут давать разные результаты.