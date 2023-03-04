Компания Meta выпустила Quest 2 в конце 2020 года по стартовой цене 299 долларов, а в прошлом году необъяснимым образом решила поднять цену на 100 долларов. Цена на Quest Pro с первого дня выпуска составляла ошеломляющие 1500 долларов, что сделало его недоступным для большинства людей. Meta, похоже, признала, что цена на них была завышена, и объявила о снижении цен на оба устройства.

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Компания Meta объявила о значительном снижении цен на гарнитуры Quest Pro и Quest 2. Новые цены вступают в силу в воскресенье, 5 марта. К сожалению, цена на Meta Quest 2 начального уровня 128 ГБ по-прежнему составляет 400 долларов. Однако цена модели на 256 ГБ будет снижена с $500 до $430, а Pro будет стоить $999,99 вместо $1,500.

Компания заявила, что снижение цены на Quest 2 поможет большему количеству людей испытать VR без привязки гарнитуры к ПК или игровой консоли. Снижение цены на Quest Pro направлено на то, чтобы сделать его доступным для большего числа корпоративных пользователей.

Meta снижает цены на свои гарнитуры VR чуть более чем через полгода после того, как компания подняла цену на 256 ГБ Quest 2 с 400 до 500 долларов и на 128 ГБ с 300 до 400 долларов. В то время компания заявила, что повышение цен было необходимо для того, чтобы помочь ей продолжать "инвестировать в развитие индустрии VR в долгосрочной перспективе".

Meta Quest Pro появился в продаже в октябре прошлого года по цене 1500 долларов. Однако, в отличие от Quest 2, он предназначен для профессионалов и предприятий, а не для геймеров. Его предназначение - дать возможность корпоративным пользователям визуализировать 3D-модели продуктов, создавать виртуальные рабочие пространства и эффективно сотрудничать с удаленными коллегами. Она также обратно совместима с приложениями и играми Quest 2, что означает, что покупатели могут использовать ее в качестве высококлассной игровой гарнитуры.

Новые цены должны побудить некоторых энтузиастов VR нажать на курок и приобрести новую гарнитуру Quest, что, скорее всего, является мотивацией Meta. Тем не менее, Quest 2 регулярно продается с приличными скидками в сезоны покупок, хотя постоянное снижение цены означает, что пользователи теперь могут покупать ее по разумной цене круглый год.

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Снижение цены на Quest Pro всего через несколько месяцев после запуска - неожиданность, но, скорее всего, оно поможет избавиться от запасов перед дебютом гарнитуры Apple XR, о которой ходят слухи, в конце этого года. Кроме того, цена на 66% ниже, чем заявленная компанией Купертино цена в $3 000.