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Razer DeathAdder Essential 2021 Mercury White

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Введение:

С девайсами Razer и их устройствами у меня был достаточно небольшой опыт. Однако до сих пор можно найти как огромное количество фанатов, так и тех, кто считает их девайсы оверпрайснутым хламом. Конечно, можно взять что-то очень дорогое и написать отличный отзыв, не смотря на стоимость. Однако про качество продукции той или иной компании будет проще судить на примере массового сегмента. Тут и большое количество реализованной продукции и большое количество отзывов. Тот, кто может сделать недорого и достойно - определённо заслуживает внимания. Как раз на примере самой бюджетной мыши от Razer можно будет сделать определённые выводы.

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Комплектация:

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Технические характеристики:

Оптический сенсор с реальным разрешением 6 400 DPI

Скорость отслеживания до 220 IPS (дюймов в секунду) / Ускорение до 30 g

5 программируемых кнопок

Механические переключатели Razer для мышей, ресурс до 10 млн нажатий

Эргономичная форма под правую руку

Боковые текстурированные пластиковые вставки для надежного захвата

Тактильное колесо прокрутки игрового уровня

Частота опроса 1000 Гц Ultrapolling™

Регулировка чувствительности на лету (настройки по умолчанию: 400 / 800 / 3200 / 1600 / 3200 / 6400 DPI)

Программа управления настройками Razer Synapse 3

Поддержка режима Hypershift для назначение кнопкам вторых функций

Зеленная подсветка для модели Black

Белая подсветка для модели White

Сверхгладкие ножки Ultraslick™

Кабель в гладкой пластиковой оболочке, длина 1,7 метра

Размер: 126 x 73 x 43 мм

Вес (без учета кабеля): 96 г

Дизайн и удобство:

Дизайн звезд с неба не хватает. Обычный, проверенный. Эргономичная форма. В белом цвете мышь выглядит очень неплохо, в отличие от черной.

После использования разнообразных мышек других производителей, в том числе и "некошерных" A4Tech по мнению некоторых истеричек, у меня была надежда, что форма идеально мне подойдет. Однако здесь меня ждал самый большой подвох. От Razer у меня была ранее только одна мышка на тестах - Razer Basilisk X Hyperspeed. После нее DeathAdder Essential кажется огромной даже для моей немаленькой руки. Хват жутко неудобен. Это как вы понимаете, субъективщина и многим такая форма идеально подходит. Записывать в минусы этот момент не имеет смысла, на вкус и цвет фломастеры разные. Первое знакомство как по качеству, так и по дизайну оставляет приятные впечатления.

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Реальный вес мыши без провода составляет 93.23 гр. вместо 96 гр., которые указаны в официальных спецификациях. Мышь имеет средний для своих размеров вес, не тяжелая, но и до киберкотлетных 60-70 гр. ей явно далеко.

Задежка между нажатием и выстрелом:

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Основные кнопки:

Звук от правой и левой кнопок мыши достаточно отчетливый. По громкости не возникло никаких проблем. Просто обычный среднестатистический дешевый клик, если кому-то это важно.

Однако есть одна неприятная особенность - после клика ощущается удар кнопки о корпус и последующий отскок с дребезжанием, что свойственно многим бюджетным моделям практически у любого производителя.

Боковые кнопки:

Боковые кнопки среднего размера, легко доступы. Но форма плоская и некоторым это может не понравиться, так как в большинстве современных и более дорогих моделей есть текстура или ярко выраженный выступ посередине. Также при нажатии есть небольшой шум, что также свидетельствует о бюджетной направленности мыши.

Это никак не повлияет на ваш повседневный опыт, но некоторые обратят на это внимание. Кроме того, отсутствие кнопки DPI является реальной проблемой. Без программного обеспечения невозможно изменить DPI, что является недостатком. Я, к примеру практически никогда не использую дополнительное ПО, которое будет постоянно висеть в фоне. Тем более, если мой опыт использования никак от этого не улучшится.

Колесо прокрутки:

Выемки на колесе прокрутки мягкие, колесо работает отлично, ложных срабатываний не было. Сам переключатель отличный, имеет лёгкий ход и не требует значительных усилий. В той же Basilisk X Hyperspeed колесо и прокручивалось туговато и нажималось со значительным усилием.

Ножки:

В отличие от более дорогих моделей здесь используются обычных пластиковые ножки, даже нет намека на тефлон. Однако, если сравнить их с A4Tech L65 Max, которая имеет именно тефлоновые, Razer в этом плане выигрывает. Всё же моими любимыми до сих пор являются металлические X-Glide. Если вы используете качественный коврик, а не ерзаете по деревянной или иной грубой поверхности, износ будет минимален.

Кабель:

Кабель, как вы заметили, здесь обычный прорезиненный. Минус компании Razer, что не смогли порадовать покупателей плетеным или тканевым исполнением. Киберкотлетам ждать излома и пайки можно достаточно быстро.

Сенсор:

PixArt PAW3328 - немного модифицированный от Razer. Хороший и надежный сенсор, который не вызовет никаких проблем со срывом или другими неприятными моментами. Стоит записать в плюс этот момент для самой их бюджетной модели.

Нюансы:

Данную мышь можно найти на скидках или на Aliexpress за небольшие деньги. Да, подумаете Вы и сразу пойдете её покупать. Однако, моё личное мнение - лучше подыскать более интересные варианты или доложить денег до более интересных моделей. Причина этому - большое количество брака, надежность спустя время оставляет желать лучшего.

Типовые проблемы:

Отказывает колесо спустя 2-3 месяца у немалого количества пользователей

Кабель без оплетки, хотя некоторые продавцы выкладывают фото с оплеткой. Возможно это либо другая ревизия, либо рандом. Официальный сайт - без оплетки. Будьте внимательны.

При исправном колесе может быть инверсия прокрутки.

Дабл-клики спустя 9-12 месяцев активного использования. Если не дружите с паяльником - смысл в покупке отпадает.

И тд.

Интернет завален гайдами по ремонту, типовыми проблемами данной мыши и тд. И пользователи дальше продолжают вестись на шильдик Razer. Чего только стоят мембранные клавитуры серий Ornata и Cynosa при их дикой стоимости с повальными косяками и слезающей краской на клавишах после нескольких месяцев использования.

И тут мы приходим к выводу - стоит ли мышь своих денег? Стоила, если бы не большое количество косяков. И самое время обратиться к хейтерам производителей периферии рангом ниже. Я понимаю, что выборка далека от идеальной, но почему на клавах к примеру серии Fstyler от A4Tech после залития и большой нагрузки никаких проблем с покрытием нет? И стоят они в 3 раза дешевле. Почему несколько мышей Q81-Q82 ведут себя супер адекватно уже несколько лет и даже не думают ломаться? Загадка.

Вывод прост: к продукции Razer притрагиваться нужно только после длительного анализа и тщательного чтения отзывов. Не всё, что они выпускает достойно порицания. Однако найти среди периферии продукты с хорошим соотношением цена\качество - очень сложно.

Спасибо за внимание!