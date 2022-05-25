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Фондовые индексы Nasdaq и S&P 500, которые показывают пульс экономики как отраслевых компаний, так и технологических, опять закрылись падением на закрытии во вторник.
На фоне роста ожиданий, что будут отменены экспортные ограничения, введенные Трампом, в предыдущие дни наблюдался небольшой рост и общая благоприятная ситуация на фоне ситуации в мире. Но этого не произошло.
Рынок всё ещё трясет от большого количества факторов, таких как инфляция и стагфляция, ситуация с Украиной, напряженные отношения с Китаем и тд. Список бесконечный.
Домохозяйства также несут потери для своих кошельков. Во вторник была обнародована статистика, что продажи новых домов в большинстве штатов США упали на почти 17% по сравнению с предыдущим месяцем. Это был худший показатель с апреля 2020 года.
Несмотря на ситуацию, пошли в рост акции McDonald's, Verizon и IBM. А Alphabet, Pinterest и Meta - потеряли 5, 23 и 8 процентов капитализации соответственно.