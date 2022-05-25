Один из самых популярных брендов сворачивает свою деятельность.
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Американская компания не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG) из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в Россию. Все магазины сети будут закрыты после исчерпания товарных запасов, пишут «Ведомости».
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Также, в начале марта Nike прекратил доставлять продукцию в Россию, однако решение о закрытии офлайн магазинов принято не было.
Как сообщалось ранее, сеть Re:Store, также входящая в IRG - частично сокращает количество точек для реализации продукции Apple.
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