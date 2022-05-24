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AMD выпустила полную версию драйвера Adrenalin Edition 22.5.2. Он включает улучшения для Radeon Super Resolution (RSR), повышение производительности до 30 процентов для игр DirectX 11, а также поддержку Sniper Elite 5 (добавление FSR) и Hitman 3 (добавление трассировки лучей) и многое другое.
Поддержка новых игр и возможностей:
- Sniper Elite 5
- Hitman 3 , добавлена трассировка лучей
- Дополнительные расширения для библиотеки Vulkan
RSR:
- Поддержка встроенной графики — RSR совместим с процессорами AMD Ryzen серии 6000.
- Новый ползунок «Эффект резкости», который добавляет регулировку резкости RSR.
Конфиденциальность:
- ПО, основанное на передовой технологии отслеживания взгляда, созданной в сотрудничестве с командой Eyeware, отслеживает движение ваших глаз и показывает только то место на экране, на которое вы смотрите, затемняя все остальное, удерживая посторонние взгляды от экрана и ваша информация в безопасности. (Аналог технологии от Nvidia)
Оптимизация DirectX 11 для серии Radeon RX 6000
- Оптимизация производительности в играх на DirectX 11 на картах серии Radeon RX 6000.
Оптимизация AMD S.A.M. для Death Stranding и Watch Dogs: Legion
- До 10 % прироста в Death Stranding при настройках 1440p Very High и до 13 % в Watch Dogs: Legion на Radeon RX 6950 хт.
- До 12 % прироста в Death Stranding при настройках 1440p Very High и до 24 % в Watch Dogs: Legion на Radeon RX 6750 хт.
- До 6 % прироста в Death Stranding при очень высоких настройках 1440p и до 6 % в Watch Dogs: Legion на Radeon RX 6650 хт.