Зададимся вопросом значимости нововведений в представленном поколении Ryzen 7000. Всё ли так складно на самом деле.

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Сегодня было представлено новое поколение процессоров Ryzen от AMD. Казалось бы, должны были прозвучать фанфары фанатов красного лагеря, часть владельцев из синего лагеря должны уже разбивать копилку, чтобы к осени приобрести новое поколение и положить в корзину свежеиспеченный Ryzen 7950X.

Но не всё так однозначно.

Во-первых, на презентации много времени было уделено железной части новых процессоров. Новый техпроцесс 5nm (только для чипов), новая встроенная графика (6nm), новый сокет и тд. Список впечатляет.

Во-вторых, мельком было показана часть материнских плат, но естественно без цен, так как понятное дело, до запуска есть время.

В-третьих - показали тесты в Ghostwire: Tokyo, правда, как обычно, мельком, чтобы можно было запечатлеть стабильные "нестабильные" 5500 Mhz. Что мешало поставить Fix частоты хотя бы для презентации? Или жор и система охлаждения не справлялись? В рабочих задачах был показан только Blender.

В связи с этим возникает сразу масса вопросов. Почему при таком огромном количестве нововведений мы получаем эфемерный прирост +15% по однопотоку? A-линейка материнских плат по сути исчезла. К очередному, и скорее всего ощутимому росту цены на доски приготовиться?

Но больше всего внимания привлекают результаты в Blender. Заявлено преимущество над 12900K в размере +31% процента. 12900KS немного быстрее 12900К, почему он не был взят для сравнения как самый топовый камень от Intel?

Ну да ладно. Тесты не тесты, замеры полимеры на презентации. Но что будет, если сравнить текущий флагман от AMD Ryzen 5950X в том же Blender с результатами, предоставленными на презентации?

И здесь преимущество не такое, какое хотелось бы получить, ведь 5950X уже показывал преимущество над 12900К.

Какой вывод можно получить из этих, пока предварительных результатов? AMD Ryzen 7950X будет быстрее предшественника 5950X всего на 10-15 процентов? На новом техпроцессе, новой архитектуре, с новой DDR5 памятью в конце концов и с революционным PCI-Ex 5.0. Мне кажется, что AMD прекрасно понимает куда будет двигаться Intel и что более производительные решения можно оставить на попозже, ведь сейчас небольшое преимущество в рабочих задачах уже сейчас есть на актуальных платформах, по гейминг добьем увеличившейся однопоточной производительностью и поднимем цены.

А теперь главный вопрос для Вас? Вы готовы переплатить за дополнительные 10-15 процентов (возможно больше в других задачах), если цена будет высокой, учитывая до сих пор продолжающийся дефицит полупроводниковой отрасли и непонятные его перспективы в дальнейшем. Привет, TSMC из Тайваня.

Что Вы думаете по этому поводу и остановит ли Вас высокая цена от перехода на новую платформу от AMD? Ведь разработка и R&D, новый сокет, более жирное видеоядро и переработанные материнские платы наверняка съели часть бюджета AMD, который нужно будет отбивать в ускоренном темпе до выхода Intel 13Gen.

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