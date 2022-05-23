Официально трекер должен быть запущен завтра, 24 мая 2022

Фитнес - трекер Xiaomi Band 7 должен быть показан завтра, 24 мая. Буквально за сутки до запуска появились изображения коробки Band 7 NFC для розницы, на которых можно узнать основные характеристики устройства. Планируется запуск обычной версии и вариант с NFC.

От новинки можно ожидать водонепроницаемость в 5ATM, AMOLED-дисплей и аккумулятором емкостью 180 мАч.

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Диагональ экрана составит 1,62 дюйма. Вышедший ранее Band 6 имел 1,56-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор на 125 мАч.

Band 7 NFC получит помощник Xiao AI и большое количество циферблатов. Естественно, никуда не пропадут такие функции, как отслеживание сердечного ритма, SpO2, отслеживание сна и более 100 спортивных режимов. Xiaomi подтвердила, что если содержание кислорода в крови упадет ниже 90 процентов, пользователь получит соответствующее сообщение на экране и включится вибрация для оповещения. Стоимость нового Band 7 NFC, как ожидается, будет составлять около 40 долларов. Также на официальных тизерах Xiaomi показала новые силиконовые ремешки разных цветов - синий, светло-коричневый, зеленый, оранжевый, белый и черный. Комплект будет включать сам Xiaomi Band 7, ремешок на запястье, кабель для зарядки и инструкцию по эксплуатации.