Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Фото коробки Xiaomi Band 7 опубликовано до анонса
Официально трекер должен быть запущен завтра, 24 мая 2022
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3080 за 80 тр в Регарде

Фитнес - трекер Xiaomi Band 7 должен быть показан завтра, 24 мая. Буквально за сутки до запуска появились изображения коробки Band 7 NFC для розницы, на которых можно узнать основные характеристики устройства. Планируется запуск обычной версии и вариант с NFC. 
От новинки можно ожидать водонепроницаемость в 5ATM, AMOLED-дисплей и аккумулятором емкостью 180 мАч. 

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Диагональ экрана составит 1,62 дюйма. Вышедший ранее Band 6 имел 1,56-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор на 125 мАч.
Band 7 NFC получит помощник Xiao AI и большое количество циферблатов. Естественно, никуда не пропадут такие функции, как отслеживание сердечного ритма, SpO2, отслеживание сна и более 100 спортивных режимов. Xiaomi подтвердила, что если содержание кислорода в крови упадет ниже 90 процентов, пользователь получит соответствующее сообщение на экране и включится вибрация для оповещения. Стоимость нового Band 7 NFC, как ожидается, будет составлять около 40 долларов. Также на официальных тизерах Xiaomi показала новые силиконовые ремешки разных цветов - синий, светло-коричневый, зеленый, оранжевый, белый и черный. Комплект будет включать сам Xiaomi Band 7, ремешок на запястье, кабель для зарядки и инструкцию по эксплуатации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #фитнес-браслет #фитнес браслет #xiaomi band 7
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
Xiaomi 12X начал продаваться в России по официальной цене от 79 990 рублей
Xiaomi выпустила 86" 4К телевизор за $1270
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
133
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
171
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
16
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
37
Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
7
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
+
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
29
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
50
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
3
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
23
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
Покупка видеокарты после майнинга на Авито - разбираемся, на что обращать внимание
13
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
+
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
114
EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
4
Samsung представит мониторы Odyssey Neo G7 и G4 на выставке Computex 2022
2
Процессор Ryzen 9 7950Х сможет разгоняться до 5.4 ГГц и получит функцию автоматического буста ОЗУ
13
Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
7
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
11
Вампирский боевик V Rising ожидаемо стартовал с первого места в недельном чарте продаж Steam
5

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
78
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
58
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
28
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
29
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

Я против войны
20:57
Культурный геноцид? Власти Китая отправляют мусульман-уйгуров в лагеря https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-%D0...
Джо Байден заявил о применении силы в случае нападения на Тайвань
Николай Шульгин
20:54
В чём проблема купить эту франшизу и готовить тот же кофе? Оборудование и т.д. вывести не дадут. Изи мани для предпренимателей.
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
strazh6666
20:53
А кто это?Первый раз слышу.Вообще пох.
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
Я против войны
20:52
Мариуполь был сразу после нападения изолирован РФ путем захвата херсонской области. Ты посмотри как в хвост и гриву ВСУ колошматят войска РФ на харьковском направлении и на Донбасе, это просто прекра...
Россияне начали чаще покупать авиабилеты «в один конец» – в марте их доля увеличилась до 70%
Серегарус
20:51
что-то они долго думали
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
fint1982
20:46
Джо применит силу языка, главное чтобы не перепутал место применения
Джо Байден заявил о применении силы в случае нападения на Тайвань
sljoker
20:45
70к рублей, отличный аппарат
Xiaomi выпустила 86" 4К телевизор за $1270
&lt;TopUpdate&gt;
20:44
А я месяц назад скачивал ВоТ не играл в него долго толком. В начале чуток даже затянуло, а потом резко стало скучно, даже халявный преям на пять дней вроде не докатал, и удалил игру. Самое забавное по...
Wargaming не хотят давать доступ к 3D-стилям для игроков из России и Беларуси
Владимир
20:43
Китай не материковый сам то поделен на 2 лагеря, если я не путаю. куда им еще тайвань мурыжить. да и сейчас в такое непростое время. разве что если ситуация совсем безвыходная будит, тогда да. это есл...
Джо Байден заявил о применении силы в случае нападения на Тайвань
Такой-то
20:41
Как
Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем