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Новости о борьбе за владение оплотом микроэлектронной промышленности начинают разворачиваться всё быстрее.
Президент США Джо Байден заявил на визите в Японию, что "Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость." "Это обязательство, которое мы взяли на себя"
В то же время Байден согласен с принципом "одного Китая". «Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», - заявил Байден.
К слову, если Вы не в курсе конфликта, Пекин не признает суверенитета Тайваня. Эта ситуация продолжается уже более 70 лет и до сих пор не достигнуто единого мнения. Доля экспорта Тайваня в мире:
Кроме того, немногие знают, что Тайвань - крайне важный стратегический регион, от которого зависят очень многие отрасли и поставки продукции по всему миру. Небольшой список компаний, головные офисы и прозводства которых так находятся:
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) — крупнейший контрактный производитель полупроводниковых микросхем с долей рынка 48,8 %. UMC (United Microelectronics Corporation) занимает второе место с долей 12,1%.
AU Optronics является ведущим производителем LCD панелей в мире.
Acer, Asus, Gigabyte Technology, Quanta Computer, Foxconn и тд. Список очень внушительный.
Россия в основном импортирует из Тайваня следующие товары: станки и оборудование, электронику, ядерные реакторы, средства наземного транспорта, изделия из пластмассы.