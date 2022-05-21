Теперь данный режим будет поддерживать только 64 игрока.

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Данное новшество мы увидим в версии 4.1, которое будет представлено 19 мая.

«Изучая доступные возможности All-Out Warfare, мы пришли к выводу, что режимы на 128 игроков лучше подходят для Conquest, где игровое пространство больше », — говорится на сайте EA .

EA признала ошибку и пояснила, что в данном режиме большое количество игроков в непрекращающемся хаосе битвы не понимало что делать и вся командная тактика сошла на нет.

«В результате отряды в «Прорыве 64» имеют больше возможностей для совместной работы, чтобы обойти врага с фланга, разместить маяк возрождения, использовать меню для установки глушителей, а затем зачистить и удерживать точку — один отряд помогает переломить ситуацию, к примеру», — далее отписала EA.

«Мы считаем, что переход на 64 игрока вернет темп, который помогает отпраздновать эти моменты командной работы, и будем внимательно следить за тем, как наши изменения помогают улучшить опыт перед началом первого сезона».

Что до изменений в свежей версии, то можно ожидать перебалансировку некоторых видов оружия, изменение отдачи и некоторые изменения для специалистов. Впрочем, изменения существенными язык не поворачивается назвать. Battlefield 2042 слишком поздно пытаются исправить, так как лидерборд и голосовой чат можно было запустить на старте. Это основы для такого серьезного тайтла, когда общение между сопартийцами - крайне важный компонент успешного ведения боя.

Статистика Steam показала просто пугающе невысокое количество игроков на запуске. Всё это усугубил почти одновременный запуск Halo: Infinite, которой тоже успел скатиться на дно чартов. Именно эту причину, как основную, приводит EA. Очень слабая попытка оправдаться перед аудиторией.

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