По статистике банка, падение фондового рынка оказало гораздо большее влияние на собственный капитал американских домохозяйств.

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Любое снижение совокупных расходов США из-за недавнего спада на рынке криптовалюты, вероятно, будет очень небольшим, говорится в отчете Goldman Sachs (GS) об исследовании, опубликованном в четверг.

Банк заявил, что важным фактором является доля криптовалюты, принадлежащая инвесторам в других странах. По оценкам Goldman, домохозяйства США владеют примерно одной третью рыночной капитализации мирового рынка криптовалют в 1,3 триллиона долларов. Это означает, что недавнее снижение рыночной капитализации очень мало по сравнению с собственным капиталом домохозяйств США, который в четвертом квартале 2021 года составлял 150 триллионов долларов.

В заметке говорится, что недавнее снижение цен на криптовалюту, вероятно, сократило криптовалютные запасы США примерно на 300 миллиардов долларов, и теперь на эти активы приходится лишь 0,3% собственного капитала домохозяйств, что незначительно, по сравнению с количеством держателей ценных бумаг.





Примечательно, что в конце прошлого года на акции приходилось около 33% собственного капитала домохозяйств, а недавнее падение фондовых рынков, вероятно, уменьшило собственный капитал домохозяйств примерно на 8 трлн долларов, говорится в примечании. Эта цифра уже не так приятна, учитывая потери американцев, которые ожидали дальнейшего роста акций BigTech компаний.

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Ужесточение финансовых условий приведет к быстрому замедлению роста и расходов в этом году, но любое дополнительное влияние недавнего падения цен на криптовалюту, вероятно, будет «скромным», говорится в отчете. Что нельзя сказать про рынок ценных бумаг.