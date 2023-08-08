Ремонт и модернизация ноутбука Packard Bell VG70
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Одним прекрасным летним днём обратилась ко мне одна знакомая. Приключилась с нею беда - померла клавиатура на ноутбуке, а ещё одолели её тормоза после обновления с Windows 8 на Windows 10.
Ну тащи, - сказал я.
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И моему взору предстал сей чудный аппарат.
Ноутбук оказался бюджетного бренда фирмы Acer - Packard Bell, модели VG70. На борту он нёс процессор Intel Core i5 3230M о двух ядрах, 6Gb оперативной памяти, зачем-то nVidia 710m 2Gb и жёстким диском на 500Gb.
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Клавиатурка была в модном исполнении "аля эпл" по факту же это была обычная ноутбучная клава прикрытая сверху пластиковой накладкой. И да работала она странно, часть клавиш вообще никак не реагировали, а часть работали только если хорошенько надавить. Так что было принято решение заказать новую клаву у китайских товарищей, а пока она едет поглядеть чем мы можем помочь с ликвидацией тормозов.
Собственно, скинув нижнюю крышку мне открылась такая картина:
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Под цифрами номер 1 расположены болтики, крепящие клаву. Под цифрами номер 2 расположены отсеки для оперативной памяти, увы оба отсека уже заняты. Под цифрой номер 3 расположены места для жёстких дисков, которых тут на первый взгляд 2... Ну и под цифрой номер 4 находится болтик крепления оптического привода.
Увы заглянув во второй отсек для жёсткого диска меня ждал облом.
Отсек-то есть, только там ничего не распаяно.
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Как собственно и в отсеках для оперативной памяти:
Вот такие вот приколы от наших китайских товарищей, видимо основан этот ноутбук был на более дорогой платформе где было 2 жёстких диска и 4 разъёма под оперативную память, ну и видимо видяшка была распаяна посолидней. Ну чтож имеем что имеем.
В принципе 6 гигов оперативы более чем достаточно для работы, так что трогать мы её не будем, зато будем трогать жёсткий диск. А именно заменим его на SSD:
А жёсткий диск форматнём и поставим как файлопомойку в отсек для оптического привода через переходник:
Собственно, на этом апгрейд исчерпан.
Всё было склонировано, почищено, обновлено и файло раскидано на два диска. И как вы уже догадались ноутбук ожил и вполне себе бодро стал работать.
Далее нам оставалось дождаться клавиатуры, и мы-таки дождались.
Вот так выглядела изнутри родная клавиатура:
Для снятия пластиковой рамки пришлось срезать канцелярским ножом пластиковые заклёпки:
И водрузить новую клавиатуру на своё законное место.
Как видим новая клавиатура чутка попроще в исполнении, но работает превосходно.
Итак, во что нам это обошлось:
Клавиатура - 700р
SSD 250Gb - 2000р
Переходник для жёсткого диска - 800р
Итого: 3500р составили затраты на то что бы взбодрить старичка.
Учитывая задачи, которые перед ним стоят его хватит на ближайшие 5-6 лет до окончания поддержки Windows 10 со стороны разработчиков софта.
Так же я хотел добавить сюда тесты и сравнить встроенную видеокарту Intel HD4000 и зачем-то тут запаянную nVidia 710M, однако сделать мне этого не удалось, то ли по причине кривых драйверов, то ли по причине кривого BIOS, но запустить что-либо на дискретной видеокарте не получалось, все тесты запускались на встройке. Ну и да фиг с ним, учитывая, что данный ноутбук используется исключительно для выхода в интернет и прочих задач далёких от игр. Так что я со спокойной душой выставил по умолчанию использование встроенной графики от Intel и на этом успокоился - дольше проживёт, учитывая, что это недоразумение от nVidia аппаратно отключить невозможно и при её смерти ноутбук превратится в кирпич.
Так что на этом всё.
P.S. Вообще никогда не понимал зачем люди покупают ноутбуки, хоть у меня и были во владении IBM ThinkPad на Pentium I и Itronix IX250 на Pentium III, всё это было не более чем баловство. Большей частью они лежали на полке, ибо на какую-то полноценную работу ноутбуки не рассчитаны в принципе. А учитывая невозможность модернизации и полноценного ремонта без использования спецоборудования, то сама идея покупки ноутбука как основного ПК кажется очень сомнительно. Это уже не говоря о режиме эксплуатации, который в силу конструктива ведёт к быстрому износу и выходу из строя компонентов, включая рассыхание пластика корпуса, да жёсткие диски в виду повышенного вибрационного воздействия долго в ноутбуках не живут. Короче говоря, куда не глянь одни минусы... а где плюсы и есть ли они?
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