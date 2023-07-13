Компания стремится сделать 5G более доступным и обеспечить повышение энергоэффективности в большем количестве телефонов и планшетов.

MediaTek представила новую серию систем на кристалле - Dimensity 6000, а возглавляет новую линейку Dimensity 6100+. Серия 6000 предназначена для устройств нижнего уровня, поскольку MediaTek отмечает доступную цену 6000. Да и само название компании говорит о том, что 6000 ориентирована на массовые устройства. Серия 9000 от MediaTek предназначена для флагманов, серия 8000 - для устройств премиум-класса, серия 7000 - для телефонов и планшетов среднего уровня, а 6000 прекрасно вписывается в ряд остальных.

Dimensity 6100+ оснащен двумя производительными ядрами Arm Cortex-A76 и шестью производительными ядрами Arm Cortex-A55, а также встроенным модемом 5G. По словам MediaTek, такая конфигурация позволяет значительно снизить энергопотребление. В сочетании с фирменной технологией UltraSave 3.0+ энергопотребление снижается на 20% по сравнению с конкурентами. Модем 5G будет поддерживать работу в спектре суб-6 ГГц, но не в более быстром диапазоне мм-волн.

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MediaTek утверждает, что новый чип также поможет в работе с изображениями. Он поддерживает захват видео с разрешением до 2K со скоростью 30 кадров в секунду, а одиночная камера может достигать 108 Мп. В процессоре обработки сигналов изображения также будет присутствовать технология искусственного интеллекта, которая поможет в создании эффекта боке для портретных снимков.

Что касается просмотра контента, то MediaTek 6100+ может поддерживать 10-битные дисплеи, способные отображать более миллиарда цветов с частотой обновления до 120 Гц.

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Первые телефоны с MediaTek Dimensity 6100+ появятся в третьем квартале этого года. Компания не сообщила о конкретных устройствах, вероятно, оставив это на усмотрение производителей телефонов.