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Meta* привносит мультяшные аватары в видеозвонки в Instagram* и Messenger
Пандемия, казалось бы, должна была приучить нас к видеозвонкам, но многие люди по-прежнему не испытывают особого удовольствия от этого процесса.

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Думать о том, что надеть, как причесаться или даже беспокоиться о том, что глаза опухли после очередного приступа сенной лихорадки, иногда бывает не очень приятно, тем более если это звонок рано утром, а мозг еще лежит в постели.

Компания Meta*, к счастью, учла эти недостатки и запустила мультяшные аватары для видеозвонков в Instagram и Messenger.

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"Было бы здорово, если бы между выключенной и включенной камерой был третий вариант, который позволил бы вам чувствовать себя более присутствующим во время разговора". говорится в сообщении Meta*, анонсирующем новую функцию.

Как и следовало ожидать, мультяшные аватары Meta* во время видеозвонков следят за движением вашего лица и даже фиксируют жесты, например, закатывание глаз, так что будьте внимательны, если ваш друг говорит вам то, что вы не хотите слышать. Таким образом, аватары реагируют аналогично аватарам Memoji от Apple для звонков FaceTime.

В видеоролике, рекламирующем новую функцию, которая работает как на iOS, так и на Android, сообщается, что можно также выбрать мультяшный аватар совы, ламы или другого животного, хотя это может быть не совсем верным выбором, если речь идет о важном человеке.

Система аватаров является ключевой частью грандиозного плана компании по созданию метавселенной, поскольку именно мультяшные образы вас, ваших друзей и коллег населяют ее мир виртуальной реальности.

Привнесение мультяшных аватаров в приложения - вполне логичное расширение, которое должно понравиться тем пользователям, которые иногда предпочитают держать свое лицо подальше от звонков.

Компания также сообщила, что работает над созданием инструмента для Facebook* и WhatsApp, который позволит создавать аватар, просто сделав селфи в реальном времени. Информация об этом должна появиться в ближайшее время.

Кроме того, компания запускает анимированные стикеры-аватары для Instagram и Facebook Stories* и Reels, комментариев в Facebook* и потоков сообщений один на один в Messenger и Instagram*.

Наконец, Meta заявила, что стандартизирует внешний вид аватаров для всех своих платформ, "чтобы ваш образ в VR соответствовал вашему образу в Facebook*, Instagram*, Messenger и WhatsApp".

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* - Внесены в перечень общественных объединений и религиозных организаций,в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидацииили запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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