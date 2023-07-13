Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
KsinTexH За пост начислено вознаграждение
OnePlus 12 - цены и характеристики
Рендеры OnePlus 12, а также цены и характеристики опубликованы ресурсом SmartPrix

реклама

Следующий флагман от OnePlus, возможно, не преподнесет особых эстетических сюрпризов, но он может покорить любителей мобильной фотографии.

Утечка поступила из авторитетного источника, но на рендерах изображено устройство на стадии тестирования, которых может быть несколько. Это означает, что конечный вариант устройства, который поступит на полки магазинов, может выглядеть несколько иначе - или значительно иначе.

реклама

OnePlus 12, очевидно, построен на базе дизайна OnePlus 11 с небольшими изменениями. Вы по-прежнему получаете фирменную черную отделку "песчаник" на задней панели, металлическую рамку по бокам и изогнутый дисплей. Однако камера снимающая лицо в OnePlus 12 была перемещена из левого угла в центр.

Остров камеры остался таким же, но кольцо над ним имеет несколько измененный набор объективов. И, судя по всему, это не просто эстетическое изменение. В верхней части расположены две 50-мегапиксельные камеры для обычной и сверхширокой съемки. Но объектив ниже имеет прямоугольный вырез, что позволяет предположить, что это телекамера в стиле перископа, обеспечивающая более высокий диапазон оптического зума - надеемся, значительно больший, чем 2-кратный оптический зум, предлагаемый OnePlus 11.

Мы уже видели, как эта система показывает потрясающие результаты в Samsung Galaxy S23 Ultra, и, возможно, скоро она появится и в iPhone. В случае OnePlus 12, по слухам, в камере со сложенным объективом с телеобъективным зумом используется 64-Мп сенсор.

Остальные компоненты - типичные для топовых Android-телефонов. Чипсет Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, который еще не анонсирован, будет работать под капотом, а довольно емкий аккумулятор на 5 000 мАч будет обеспечивать работу устройства.

Интересно, что в отчете упоминается поддержка зарядки по проводам мощностью 150 Вт. Я бы советовал верить в это с некоторой осторожностью, но китайские производители смартфонов уже демонстрировали технологию зарядки мощностью до 200 Вт, так что вероятность этого невелика.

Для сравнения, максимальная мощность проводной зарядки OnePlus 11 составляет 100 Вт (80 Вт в США). Что касается беспроводной зарядки, то мощность OnePlus 12 составит 50 Вт, что все равно быстрее, чем мощность проводной зарядки флагманов Samsung, Apple и Google.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Что касается возможной даты выхода OnePlus 12 на рынок, то до нее еще несколько месяцев. OnePlus 11 был выпущен в феврале 2023 года, а если учесть, что OnePlus 11 Pro в будущем не планируется, то до выхода OnePlus 12, по самым оптимистичным оценкам, еще не менее двух кварталов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#гаджеты #oneplus #смарфтоны #oneplus 12 #гаджеты 2023
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В России представили «цифровой алкоголь» – с использованием этого термина продвигают новый гаджет
«Известия»: поставщики гаджетов могут повысить цены на 10%
В России значительно вырос спрос на умные колонки – более чем в два раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
36
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
2
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
20
Российские бойцы выразили благодарность Зеленскому за американскую БМП Bradley, записав видео
2
Эксперт Суконкин: SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»
+
Intel Core i7-14700K до 20% быстрее, чем 13-е поколение в просочившихся тестах
+
Спутники Starlink меняли свой курс 25 000 раз за последние 6 месяцев, чтобы избежать столкновений
1
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
3
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
4
Глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО
+
Глава Минобороны Германии подтвердил отказ от поставок Украине немецких крылатых ракет
1
Польша будет учить пилотированию F-16 пилотов ВСУ уже в августе
+
Медведев допустил возможность ликвидации нынешней украинской власти
3
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
5
Защищённый смартфон OUKITEL WP19 с батареей 21000 мАч продаётся со скидкой
+
Украина получила новые чешские бронемашины Svatava
+
ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины
+
В Госдуме предложили гарантии безопасности Киеву: внеблоковый статус и демилитаризация
2
Теперь разработчикам игр будет проще интегрировать технологии AMD FidelityFX — выпущен SDK 1.0
7
Стоимость Nothing Phone (2) составит от 599 долларов
1

Популярные статьи

"Есть чем ответить": Планирующая Дрель, Дорожные, Зажигательные и другие кассетные бомбы России
14
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
9
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
87
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
40
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
13
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
20
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
20
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
35
Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине
31
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
57

Сейчас обсуждают

PanzerK
18:29
С этой приблудой они точно так же отжирали память из оперативы, ибо это кадровый буфер, а текстуры т.е. основной массив данных при любом раскладе i740 и основанные на ней i810/815 хранят в оперативной...
Краткий обзор двух материнских плат Asus CUW-RM и Chaintech 6OIV2-E100A
Нина Черникова
18:29
А долбануть по этому объекту кинжалом, нельзя?!
Intel Core i7-14700K до 20% быстрее, чем 13-е поколение в просочившихся тестах
Vorvort
18:27
Если производители "железа" продолжат взвинчивать цены то я сменю хобби. Платить 200 тыс. за видеокарту, 50 тыс. за процессор, 40 тыс. за материнку чтобы поиграть пару лет в 4К ультра с высоким fps - ...
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
Dimkovski
18:23
Ну что касается видеокарт, то тут спорить не о чем. AMD многие годы уже отстают от Nvidia, хотя у Куртки много позорных карт, особенно 3050 и 4060 - это вообще высеры лютые. Но даже, если у красных ка...
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
PanzerK
18:20
Ну я ни где и не говорил что без этой приблуды i815 не работали, просто написал что она была, а в i810 её в принципе нельзя поставить так как AGP слота нет, но были материнские платы на i810 с распаян...
Краткий обзор двух материнских плат Asus CUW-RM и Chaintech 6OIV2-E100A
Dimkovski
18:16
Чё все с этой Horizon Zero Dawn насаются? Сколько ни пытался пройти, на долго не хватает. Бесконечный трёп с диалогами и нудячий сюжет. Нет глубины. Графика симпатичная, а так тоска
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
Джон Ренбо
18:16
Я же говорю, у тебя с головой не в порядке, ты больной и брехливый фанатик )))
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
Dimkovski
18:12
Кому это всё надо? Что там настраивать-то ? Лишний мусорный хлам
Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
Dimkovski
18:11
Не прошло и года...
Выпущенный на Android 9 Fairphone 3 получает обновление до Android 13
Bernigan
18:08
Вот это самая настоящая тупая ложь, я с тобой больше не общаюсь, ты реально промытый дурачок
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем