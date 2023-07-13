Рендеры OnePlus 12, а также цены и характеристики опубликованы ресурсом SmartPrix

Следующий флагман от OnePlus, возможно, не преподнесет особых эстетических сюрпризов, но он может покорить любителей мобильной фотографии.

Утечка поступила из авторитетного источника, но на рендерах изображено устройство на стадии тестирования, которых может быть несколько. Это означает, что конечный вариант устройства, который поступит на полки магазинов, может выглядеть несколько иначе - или значительно иначе.

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OnePlus 12, очевидно, построен на базе дизайна OnePlus 11 с небольшими изменениями. Вы по-прежнему получаете фирменную черную отделку "песчаник" на задней панели, металлическую рамку по бокам и изогнутый дисплей. Однако камера снимающая лицо в OnePlus 12 была перемещена из левого угла в центр.

Остров камеры остался таким же, но кольцо над ним имеет несколько измененный набор объективов. И, судя по всему, это не просто эстетическое изменение. В верхней части расположены две 50-мегапиксельные камеры для обычной и сверхширокой съемки. Но объектив ниже имеет прямоугольный вырез, что позволяет предположить, что это телекамера в стиле перископа, обеспечивающая более высокий диапазон оптического зума - надеемся, значительно больший, чем 2-кратный оптический зум, предлагаемый OnePlus 11.

Мы уже видели, как эта система показывает потрясающие результаты в Samsung Galaxy S23 Ultra, и, возможно, скоро она появится и в iPhone. В случае OnePlus 12, по слухам, в камере со сложенным объективом с телеобъективным зумом используется 64-Мп сенсор.

Остальные компоненты - типичные для топовых Android-телефонов. Чипсет Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, который еще не анонсирован, будет работать под капотом, а довольно емкий аккумулятор на 5 000 мАч будет обеспечивать работу устройства.

Интересно, что в отчете упоминается поддержка зарядки по проводам мощностью 150 Вт. Я бы советовал верить в это с некоторой осторожностью, но китайские производители смартфонов уже демонстрировали технологию зарядки мощностью до 200 Вт, так что вероятность этого невелика.

Для сравнения, максимальная мощность проводной зарядки OnePlus 11 составляет 100 Вт (80 Вт в США). Что касается беспроводной зарядки, то мощность OnePlus 12 составит 50 Вт, что все равно быстрее, чем мощность проводной зарядки флагманов Samsung, Apple и Google.

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Что касается возможной даты выхода OnePlus 12 на рынок, то до нее еще несколько месяцев. OnePlus 11 был выпущен в феврале 2023 года, а если учесть, что OnePlus 11 Pro в будущем не планируется, то до выхода OnePlus 12, по самым оптимистичным оценкам, еще не менее двух кварталов.