Для того чтобы пройти всю последнюю игру Zelda от Nintendo, потребуется очень много времени

Оказывается, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - это эпическое приключение не только в одном, но и в нескольких смыслах, поскольку вам потребуется 139 часов, чтобы пройти все испытания, которые предлагает игра.

Как сообщает TheGamer, 100%-ное прохождение игры было достигнуто стримером SmallAnt на канале Twitch. На это у него ушло 139 часов, 5 минут и 19 секунд, что является серьезным количеством развлечений в первой игре Nintendo за 70 долларов. Это также впечатляющий уровень самоотдачи, учитывая, что игра была доступна для игры всего 14 дней (336 часов).

Как подтверждает SmallAnt в своем твите, сделать все в игре означает победить более 250 боссов, выполнить 253 задания, пройти все подземелья и башни и (что хуже всего?) собрать 1 000 корок.

Время 100%-ного прохождения игры, конечно, будет снижаться по мере того, как целеустремленные игроки будут становиться опытнее и, в конечном счете, быстрее проходить контент, но я буду удивлен, если в итоге оно окажется ниже отметки в 100 часов.

