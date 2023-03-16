В этой новости я разберу последние новости о грядущей новинки RTX 4070

Nvidia производит одни из лучших видеокарт, но, к сожалению, за высокую производительность приходится платить все более высокую цену. Сама компания пока не раскрыла никаких подробностей, но уже ясно, что цена на 4070 будет "слегка завышенной"



Утечка утверждает, что Nvidia установит MSRP (рекомендованную цену) RTX 4070 на уровне 750 долларов. Как обычно, партнеры Nvidia будут выпускать улучшенные версии карты, которые, вероятно, будут стоить около $800. Такая цена не имеет особого смысла, если учесть, что большинство потребителей могут просто купить RTX 4070 Ti, которая, несомненно, предложит лучшую производительность.



Nvidia, как сообщается, решила разделить эмбарго на обзоры GPU на две части. Сообщается, что эмбарго для карт ценой 750 долларов будет снято 12 апреля, а более дорогие карты - 13 апреля. Если это правда, то может быть это способ Nvidia попытаться лидировать с картами, которые немного дешевле? Но, опять же, 50 долларов не имеют большого значения, когда GPU уже стоит дорого. Трудно разобраться во всем этом.



Если цена подтвердится, то она будет странной не только по сравнению с предложениями текущего поколения, но и по сравнению с прошлым поколением. Если предположить, что RTX 4070 выйдет на рынок по цене $750, то она будет стоить на $250 дороже, чем RTX 3070 на момент выхода ($500). RTX 3080 стартовала по цене $700.По слухам, RTX 4070 от Nvidia будет основан на графическом процессоре AD 104-250/251. Он может поставляться с 5888 ядрами CUDA, 12 ГБ оперативной памяти GDDR6X и тактовой частотой до 2475 МГц. Это значительное снижение по сравнению с RTX 4070 Ti, которая оснащается 7680 ядрами и может быть разогнана до 2610 МГц, хотя объем VRAM остается прежним. Количество ядер такое же, как и в RTX 3070, но обновление архитектуры Ada должно обеспечить значительный прирост производительности.



Многие прогнозируют, что новый GPU Nvidia может даже сравняться с RTX 3080 Ti по производительности, предлагая при этом обновления серии RTX 40, такие как доступ к DLSS 3. Это вполне может оказаться правдой, но будем надеяться, что GPU будет иметь более разумную цену.