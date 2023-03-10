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Вышла вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков
В этой новости я затрону тему выхода новой OC на Android.
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Google выпустила вторую предварительную версию Android 14 для разработчиков, поскольку следующая крупная версия операционной системы делает еще один шаг к полноценному релизу. Как и в случае с первой предварительной версией Android 14 для разработчиков, подсказка о том, для кого она предназначена, содержится в названии.

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Эта ранняя версия предназначена для разработчиков, чтобы протестировать новые функции и дизайн в своих приложениях, а также изучить, как новые инструменты в программном обеспечении могут помочь улучшить их. Она не предназначена для повседневного использования потребителями - эта версия появится позже.

Вторая предварительная версия выходит через месяц после первой и включает в себя улучшения, основанные на отзывах о первой версии, а также дальнейшие изменения некоторых ранних новых функций, представленных в Android 14. Не ждите здесь глубокого понимания того, как будет выглядеть и работать Android 14, поскольку инструменты в значительной степени направлены на разработку приложений, а не на демонстрацию непосредственно потребительского дизайна и элементов функций.

Что мы можем видеть, так это дальнейший акцент на конфиденциальности и безопасности, а также изменения, направленные на то, чтобы Android 14 работал еще более плавно на больших экранах. Например, Google представила руководство по качеству приложений для устройств с большими экранами, дополнительные инструменты для прогнозирования движений и перемещений стилуса, а также галерею с вдохновением для дизайна различных типов приложений, работающих на планшетах и складных смартфонах. Все эти изменения имеют смысл, поскольку планшеты Pixel Tablet и Pixel Fold уже не за горами.

Для безопасности и конфиденциальности внедрение Credential Manager - это большой шаг, поскольку он обещает упростить процедуры входа в систему - либо с помощью паролей, либо (что более интересно) ключей. Среди других изменений, с которыми экспериментируют во второй предварительной версии для разработчиков, уменьшение количества нежелательных уведомлений, оптимизация управления фоновой памятью и более настраиваемое пользователем меню персонализации.

Вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков должна быть установлена вручную и в настоящее время совместима только с телефонами Google Pixel, начиная с Pixel 4a и заканчивая последними моделями Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Даже если у вас есть один из этих телефонов, мы не рекомендуем пытаться установить новую предварительную версию Android 14, если вы не являетесь разработчиком.

Android 14 на устройствах Samsung

Новая версия пользовательского программного обеспечения Samsung будет запущена вместе с Android 14. Вполне вероятно, что эта версия может называться One UI 6.0. Samsung собирается представить новые функции с этим крупным обновлением, как это уже было в прошлом.

Что это могут быть за функции, пока остается загадкой. Несколько отчетов дали некоторые указания на то, что они могут включать. Вице-президент Samsung недавно подтвердил, что Samsung работает над тем, чтобы принести бесшовные обновления на телефоны Galaxy. Есть вероятность, что эта функция может появиться в One UI 6.0.

Функция Predictive Back Gesture, которую Google представил в Android 13, также может появиться в One UI 6.0. Это связано с тем, что Google подтвердил, что собирается сделать функцию Predictive Back Gesture функцией по умолчанию в Android 14.

Вероятно, будет много других новых функций One UI 6.0, но мы узнаем о них только в конце этого года. 

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В ближайшем будущем, как это уже было в прошлом, Google выпустит бета-версию программного обеспечения, которую смогут попробовать не разработчики. Лучше дождаться этого момента, прежде чем пытаться увидеть, что предлагает Android 14 сегодня.

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#android #android 14 #новая oc #смартфоны и гаджеты
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