В этой статье я расскажу, о предстоящей новинке нового семейста ryzen 3d-vChache, которая составит большую конкуренцию процессорам Intel!

Всем привет,



Хотелось бы обсудить грядущую новинку Ryzen 3d-vChache.



Во вторник компания AMD объявила цены и доступность предстоящих Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D. Два чипа Ryzen 9 поступят в продажу 28 февраля, а Ryzen 7 7800X3D появится позже - 6 апреля. Однако, что более важно, флагманам не грозит повышение цен.

Предлагаемые розничные цены составляют $700, $600 и $450 для Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D соответственно. Ryzen 9 7950X3D стартует по той же цене, что и базовый Ryzen 9 7950X, а Ryzen 7 7800X3D на 50 долларов дороже, чем Ryzen 7 7700X, который доступен сейчас. Цена Ryzen 9 7900X3D также увеличится примерно на 40-50 долларов.



Хотя обе модели Ryzen 9 не отличаются повышением цены по сравнению с предлагаемыми AMD расценками, они дороже. Процессоры Zen 4 от AMD продаются плохо (в Европе), поэтому Ryzen 9 7950X продается по цене от $550 до $600, а Ryzen 9 7900X - ближе к $400.



Однако в этот раз все по-другому. В предыдущем поколении AMD выпустила только один процессор с 3D V-Cache. Теперь компания расширяет эту технологию в своем стеке продуктов: Ryzen 9 7950X3D оснащен 3D V-Cache наряду с 16 ядрами Zen 4, которые присутствуют в базовом процессоре.



AMD утверждает, что флагманский Ryzen 9 7950X3D на 24% быстрее, чем Intel Core i9-13900K в играх, а также от 4% до 52% быстрее в приложениях для повышения производительности. Последнее было "ахиллесовой пятой" предыдущего поколения, когда Ryzen 7 5800X3D уступал другим процессорам вне игр.



Этот процессор, по словам AMD, создан, чтобы устранить проблемы предыдущего поколения. Однако основной упор по-прежнему делается на игры. По сравнению с предыдущим поколением, AMD утверждает, что Ryzen 7 7800X3D работает на 30% быстрее, а геймеры могут рассчитывать в среднем на 15% прироста.



Хотя очевидно, что AMD стремится возглавить список лучших процессоров, нам придется подождать, пока мы получим эти процессоры в свои руки, чтобы протестировать их самостоятельно. Как мы недавно убедились на примере Ryzen 5 7600, более дешевые процессоры AMD Ryzen 7000 могут иметь неожиданно высокую производительность.



Новые процессоры включены в акцию AMD Ryzen 7000, которая предоставляет бесплатный цифровой код для предстоящей игры Star Wars Jedi Survivor. Хотя акция все еще продолжается, недавно дата выхода этой игры была перенесена на конец апреля с первоначальной даты выхода в марте.

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Вот пара сухих фактов на официальной странице Ryzen:

Лично я считаю, что добавление новых процессоров линейки 3d-vCache составит нехилую альтернативу процессорам Intel нового поколения, а значит возможно и снижение цен, хотя на старте продаж этого же конечно не будет.А как вы считаете? - можете поделиться в комментариях.

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