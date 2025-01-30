Болгарский ритейлер Gplay раскрыл предполагаемые цены на лучшие видеокарты AMD. Похоже, что изначально AMD планировала установить цену на свой новый флагман ближе к RTX 5080, чем к RTX 5070.

Компания Gplay сняла видеоролик, рассказывающий о грядущих графических процессорах Radeon, но, как отмечает VideoCardz, компания не стала углубляться в подробности, о которых так просили геймеры - что неудивительно, учитывая, что GPU еще не поступили в официальную продажу. Однако удалось увидеть коробку с Red Devil RX 9070 XT Limited Edition от PowerColor.

Розничный продавец утверждает, что изначально AMD планировала выпустить RX 9070 XT 23 января, о чем уже многие догадались по датам предварительных заказов на B&H. Сообщается, что карта должна была стоить 900 долларов на старте продаж, а цена RX 9070 составляла 750 долларов.

Важно рассматривать эти цены в контексте других графических процессоров, как тех, что выйдут в ближайшее время, так и уже доступных. AMD предоставила очень мало информации, но она ожидает, что RX 9070 XT будет работать на уровне RX 7900 XT. Хотя этот графический процессор начинал продаваться по цене 900 долларов, сейчас он стоит около 650 долларов. Даже если RX 9070 XT окажется лучше своего предшественника (а он должен, особенно в трассировке лучей), это довольно резкое повышение цены на 250 долларов.

Тем временем Nvidia скоро выпустит RTX 5080. Хотя утечка бенчмарков показывает, что он может не превзойти RTX 4090, можно с уверенностью сказать, что он превзойдет RX 9070 XT. Этот графический процессор поступит в продажу по цене 1000 долларов, за ним последуют RTX 5070 Ti за 750 долларов и RTX 5070 за 550 долларов. Увидеть новую карту AMD в верхней части этой ценовой категории - тревожная перспектива.

Важно, что эти цены не являются официальными. Другая утечка информации о ценах, произошедшая в начале января, гласила, что карты будут стоить конкурентоспособно - от 480 до 550 долларов. Это огромный разрыв.

Gplay присоединяется к растущему списку розничных продавцов, готовых продавать RX 9070 XT. Тем не менее, AMD, похоже, отказалась от заявленной даты выхода 23 января и, как сообщил Дэвид МакАфи, теперь планирует запустить серию RX 9000 в марте, что может поставить RX 9070 XT перед нелегкой задачей борьбы с Nvidia.