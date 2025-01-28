AMD протестировала Radeon 8060S в различных играх в разрешении 1080p с предварительной настройкой графики High. В большинстве игр разница в производительности невелика. Однако некоторых играх, как Cyberpunk 2077, Baulder's Gate 3, Hitman 3 и особенно Borderlands 3, где прирост составил 68,1 %, можно увидеть значительное превосходство AMD.

Новая интегрированная графика AMD выглядит очень мощно. Согласно маркетинговым материалам AMD, грядущий чип Ryzen AI Max+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S на 68,1 % быстрее, чем ноутбук RTX 4070, который на данный момент является лучшим выбором видеокарты для ноутбуков.

Это впечатляющие результаты, но стоит обратить внимание на несколько важных элементов этих данных. Во-первых, AMD ориентируется на портативные устройства с «аналогичным TDP и форм-фактором». ROG Flow Z13 поставляется только с RTX 4070 в версии ACRNM, которая отличается более крупным металлическим корпусом по сравнению со стандартной Flow Z13. При этом RTX 4070 потребляет 65 Вт, в то время как GPU способен работать при общей графической мощности (TGP) до 115 Вт.

Несмотря на снижение мощности, похоже, что AMD выходит вперед по эффективности. Ryzen AI Max+ 395 может работать при мощности до 120 Вт, но важно помнить, что он включает в себя CPU с 16 процессорами Zen 5 и GPU с 40 вычислительными блоками (CU). Для сравнения, Ryzen AI 9 HX 370, который можно найти в таких ноутбуках, как Asus ZenBook S 16, имеет максимальную мощность 16 CU. Это огромный скачок в графических возможностях Ryzen AI Max+ 395.

Очевидно, что производители поддерживают графические возможности этого чипа. Asus отказывается от дискретного GPU в своем 2025 Flow Z13 и полагается исключительно на Ryzen AI Max+ 395. HP также использует новый процессор в своем ZBook Ultra 14 G1a, который выйдет в этом году. Другие модели пока не анонсированы, но ожидается увидеть больше ноутбуков, оснащенных чипом Strix Halo, по мере приближения к концу года.