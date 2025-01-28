Samsung уже давно занимается восстановлением поврежденных морских экосистем, и это стремление усиливается благодаря новой инициативе, в которой участвует Galaxy S24 Ultra 2024.

Компания объявила о разработке нового режима Ocean Mode для телефона, призванного помочь активистам, занимающимся восстановлением коралловых рифов, и исследователям в прибрежных сообществах более эффективно картографировать пострадавшие районы. Это очень важно для таких организаций, как Океанографический институт "UC San Diego’s Scripps" при Калифорнийском университете в Сан-Диего, который использует фотограмметрию для сбора данных для анализа состояния и роста коралловых рифов.

При съемке изображений подводных рифов может возникнуть несколько проблем. Одной из распространенных проблем является размытость изображения, которая возникает, когда дайверы проплывают над рифами, чтобы сделать фотографии. Кроме того, вода поглощает теплые цвета, такие как красный и оранжевый (длинноволновые света), что может искажать изображения, заставляя их казаться темнее и голубее, чем они выглядят невооруженным глазом. Эти проблемы могут привести к менее точному сбору данных.

Samsung решила эти проблемы с помощью передовой технологии, встроенной в новый режим. Этот новый инструмент оптимизирует встроенную в Galaxy S24 Ultra камеру, чтобы обеспечить эффективную и качественную подводную съемку коралловых рифов. Оно уменьшает размытость движений и оптимизирует баланс белого, улучшая съемку подводного контента и обеспечивая отправку точных фотографий исследователям. Это, в свою очередь, улучшает работу по восстановлению кораллов за счет более точного анализа успешности восстановления.

Как сообщает ZDNet Korea, новая функция Ocean mode автоматически делает снимки каждые две секунды. Изображения, сделанные в этом режиме, имеют уменьшенные синие тона и минимальное размытие при движении, что достигается за счет многокадровой обработки и регулировки выдержки.





С прошлого года Samsung поставляет различным компаниям смартфоны для использования под водой, избавляя их от необходимости приобретать дорогостоящие подводные камеры. Это часть инициативы Samsung “Coral in Focus", в рамках которой компания сотрудничает с различными некоммерческими организациями, включая американские Seatrees, Scripps, и местными сообществами. Хотя Galaxy S24 Ultra все еще доступен на потребительском рынке, его недавно сменил Galaxy S25 Ultra, последняя флагманская модель Samsung. Предоставление исследователям более старого телефона вместе с новым важным приложением - отличный способ использовать телефон.

Еще до анонса режима Ocean Mode для Galaxy S24 Ultra инициатива “Coral in Focus" помогла восстановить более 11 000 коралловых рифов на площади 4 500 квадратных миль. Это не первый раз, когда Samsung делает шаг к улучшению состояния океанических рифов в мире. Начиная с серии Galaxy S22 три года назад, в дизайн устройств Galaxy были включены переработанные выброшенные рыболовные сети. Эти сети нанесли значительный ущерб хрупким морским экосистемам.

Коралловые рифы, которые часто называют «морскими тропическими лесами», играют важнейшую роль в морской экосистеме. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 25% всех морских обитателей полагаются на эти рифы в плане выживания, хотя они занимают всего 1% океанского дна. Усилия Samsung заслуживают признания. Хотя технологические компании часто используют переработанные материалы в своих продуктах, чтобы сократить потребность в сырье и стремиться к нулевому уровню выбросов, они реже перепрофилируют старые телефоны для использования в экологически чистых целях.

Будет интересно посмотреть, станет ли режим Ocean от Samsung доступен исследователям на других устройствах или даже появится в виде обновления для потребительских моделей.