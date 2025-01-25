Вышла первая бета-версия Android 16, готовая для разработчиков и энтузиастов, желающих посмотреть новые возможности на аппаратах Pixel.

Самое важное изменение - это то, что Google называет адаптивностью приложений. В двух словах, окна приложений будут свободно изменяться по размеру при любом размере экрана и в любой ориентации.

Это может показаться незначительным, но на платформе, где размер экрана и соотношение сторон различаются у разных брендов, UX приложения быстро превращается в ад. Кроме того, различные форм-факторы, такие как телефоны, планшеты, складные устройства и настольные среды на больших экранах (вспомните Samsung DeX), только усложняют ситуацию для разработчиков.

Компромиссным решением становится либо уродливый letterboxing, либо растянутый интерфейс приложений, который выглядит некрасиво. Некоторые бренды, такие как Samsung и Oppo, разработали свои собственные инструменты для свободного изменения размеров окон приложений, но ничего универсального для любителей Android так и не появилось.

Google уже давно наблюдает за проблемами пользователей. С момента появления Android 12L Google активизировала свои усилия по улучшению работы приложений на большом экране. С выходом Android 16 компания подходит к решению данной проблемы.

«Android 16 постепенно отказывается от возможности для приложений ограничивать ориентацию и размер экрана на больших экранах, - говорит компания. Адаптивные приложения - это будущее, а те, кто пытается наложить ограничения на масштабирование и изменение ориентации, больше не смогут их применять».

В двух словах, независимо от форм-фактора или размера дисплея, приложения будут автоматически подстраиваться под доступную площадь экрана. Правила адаптивности будут применяться как в Android, так и на любой другой поддерживаемой платформе, где вы можете получить к ним доступ нативно, в том числе:

Внутренние дисплеи складных устройств с большим экраном

Планшеты, в том числе с оконным режимом рабочего стола

Настольные среды, включая Chromebooks.

И вот самое интересное: У пользователей будет возможность контролировать, как именно они хотят видеть приложения, разворачивающиеся на экране их устройства. По словам Google, в Android 16 будет реализована опция, позволяющая пользователям придерживаться стандартного поведения приложения при изменении соотношения сторон экрана.

Google признает, что разработчики могут столкнуться с такими проблемами, как «выезжающие за пределы экрана кнопки, перекрывающийся контент или экраны с видоискателями камер, которые могут нуждаться в корректировке», и в связи с этим переход будет постепенным.

На первом этапе перехода в этом году разработчики смогут пропустить правила адаптивности для своих приложений. Но в 2026 году эти правила станут общеплатформенной нормой без возможности отказа от них.