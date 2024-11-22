Когда все внимание приковано к Samsung и предстоящему релизу Galaxy S25, легко забыть о других игроках на поле. И Nubia Z70 Ultra может стать тем самым конкурентом, которого никто не учитывал.

Этот мощный телефон был только что анонсирован в Китае, а его глобальный запуск состоится 26 ноября по цене около 635 долларов (64 тыс. рублей).

У этого телефона много достоинств, но первое, что бросается в глаза, - это потрясающий дизайн. Узор «Звездная ночь» выглядит лучше, чем любой чехол, о котором можно было бы мечтать. Он оснащен тем же дисплеем, что и RedMagic 10 Pro, а соотношение экрана к корпусу составляет более 95 %. В Nubia Z70 Ultra используется 16-Мп камера под дисплеем, а не камера-обскура, что придает экрану более законченный вид.

Также есть основная камера на 50 Мп, ультраширокая на 50 Мп и телеобъектив на 64 Мп. Если сравнить это с заявленной камерой на Galaxy S25 Ultra, то флагман Samsung окажется чуть впереди.

Nubia Z70 Ultra оснащен 6,8-дюймовым дисплеем, как и S25 Ultra, хотя Nubia может быть немного больше, судя по спецификациям. Дисплей Nubia Z70 имеет частоту обновления 144 Гц и частоту дискретизации касаний 960 Гц, а максимальная яркость составляет 2 000 нит. Его аккумулятор емкостью 6 150 мАч поддерживает 80-ваттную проводную быструю зарядку.

Чипсет Snapdragon 8 Elite появится в устройстве, поддерживающем до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Это больше, чем 16 ГБ оперативной памяти, которые ожидаются от S25 Ultra. Nubia Z70 Ultra также имеет 1 ТБ максимального хранилища, что соответствует ожидаемому объему для S25 Ultra.

Несмотря на то, что анонс состоялся сегодня, поклонникам придется подождать еще немного, чтобы приобрести телефон. Nubia Z70 Ultra появится в продаже 25 ноября в Китае, а глобальный запуск состоится днем позже, 26 ноября.

Невозможно сказать, будет ли один телефон лучше другого только по таблицам характеристик, но пока эти два устройства выглядят равными. Мы не узнаем об этом до тех пор, пока не увидим его вживую, но ясно одно: если Nubia Z70 сохранит свою предполагаемую цену, он будет гораздо доступнее Galaxy S25 Ultra при схожих характеристиках.