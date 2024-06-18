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Несколько зарубежных ритейлеров добавили в свои каталоги процессоры линейки Ryzen 9000
Во время анонса AMD заявила, что новые чипы появятся в июле 2024 года, однако онлайн-ритейлер B&H предполагает, что предварительные заказы начнутся только в 9 утра 31 июля.

В начале этого месяца на выставке Computex 2024 компания AMD представила новые процессоры для настольных ПК серии Ryzen 9000. Новые процессоры для настольных ПК оснащены архитектурой AMD Zen 5 нового поколения и обещают примерно на 15% более высокую производительность.

Кроме того, появилась (неофициальная) информация о ценах на грядущие процессоры. Согласно сообщению, флагманский AMD Ryzen 9 9950X был выставлен на продажу на сайте Canada Computers по цене $610, что заметно ниже стартовой цены Ryzen 9 7950X, составляющей $699. Другой розничный продавец с Филиппин выставил на продажу всю линейку процессоров Ryzen 9000 для настольных ПК: Ryzen 9 9950X по цене $648, Ryzen 9 9900X по цене $597, Ryzen 7 9700X по цене $409, а Ryzen 5 9600X по цене $315.

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С точки зрения производительности, грядущая серия Ryzen 9000 обещает улучшения, несмотря на то, что конфигурация ядер и тактовая частота остались такими же, как и у предыдущих поколений. Новая архитектура Zen 5 построена на 4-нм техпроцессе, и AMD утверждает, что она обеспечивает 16-процентный прирост количества инструкций за такт (IPC) по сравнению с предшественниками.

Также следует отметить снижение энергопотребления: процессоры Ryzen 7 и Ryzen 5 потребляют 65 Вт, по сравнению с 105 Вт, а Ryzen 9 9900X - 120 Вт, по сравнению с 170 Вт. Ожидается, что такое повышение эффективности в сочетании с ростом производительности обеспечит заметное улучшение в Handbrake, Blender и таких играх, как Horizon Zero Dawn, позиционируя серию Ryzen 9000 как жизнеспособный выбор для геймеров и создателей контента. Благодаря новым чипсетам AMD X870 и X870E, поддерживающим более высокие частоты памяти, полную поддержку USB 4 и PCIe 5.0 для графики и систем хранения данных, платформа способна обеспечить надежные и перспективные вычисления.

AMD также усиливает свою приверженность платформе AM5 с выпуском серии Ryzen 9000, гарантируя ее поддержку как минимум до 2027 года. Расширенная поддержка означает, что новые процессоры Ryzen 9000 полностью совместимы с существующими материнскими платами 600-й серии, а также старые процессоры Ryzen 7000 будут работать с новыми чипсетами 800-й серии. Благодаря такой обратной и прямой совместимости пользователи могут обновлять свои процессоры без необходимости замены всей материнской платы, что является значительным преимуществом для тех, кто хочет продлить срок службы своих систем.

Несмотря на то, что новые процессоры серии Ryzen 9000 несут в себе множество улучшений и усовершенствований, ожидается, что они не смогут превзойти игровую производительность моделей Ryzen 7000X3D предыдущего поколения. Об этом недавно сообщил старший менеджер по техническому маркетингу AMD, который сказал в интервью, что новые чипы будут близки к этому, но не смогут сравниться с игровой производительностью своих предшественников, оснащенных 3D V-Cache.

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