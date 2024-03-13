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Tesla столкнется с новым конкурентом на китайском рынке - электромобилем Speed Ultra 7
Компания Tesla столкнется с еще большей конкуренцией на китайском рынке, поскольку Xiaomi готовится к выходу в автомобильный сектор.

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Поставки электромобиля (EV) Speed Ultra 7 (SU7) начнутся 28 марта, сообщила компания Xiaomi во вторник.

Преуспев там, где Apple потерпела неудачу, пекинский технологический гигант, известный своими доступными смартфонами, смарт-часами и другими технологическими устройствами, предложит потребителям в своей стране спортивный электромобиль Speed Ultra 7 (SU7), который он представил в прошлом году.

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Xiaomi утверждает, что SU7 может разгоняться быстрее, чем некоторые электромобили Tesla и Porsche, и имеет запас хода до 497 миль (800 километров). По данным South China Morning Post, новый электромобиль Xiaomi оснащен функциями помощи водителю и цифровым кокпитом и уже представлен в 59 шоу-румах в 29 городах Китая.

Компания еще не объявила цену на SU7, но некоторые местные новости сообщают, что он будет продаваться по цене от 250 000 юаней (3 161 000 рублей) до 370 000 юаней (4 678 280 рублей). Шанхайская модель Model 3 от Tesla имеет аналогичную цену - от 245 900 юаней до 285 900 юаней (3 109 159.6 - 3 614 919.6 рублей).

Tesla снижает стоимость своих автомобилей в Китае, чтобы не отставать от BYD, другого китайского автопроизводителя, который в последние годы добился значительных успехов на рынке электромобилей благодаря своим доступным предложениям, и который начинает добиваться успеха и на зарубежных рынках.

Xiaomi заявила, что планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в свой автомобильный бизнес в течение следующих 10 лет и может расширить продажи SU7 на мировые рынки в ближайшие пару лет. Заявленная цель - стать одним из пяти ведущих мировых автопроизводителей в ближайшие 15-20 лет, добавила компания.

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