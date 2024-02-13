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Flipper Zero можно превратить в игровой контроллер с помощью модуля на базе Raspberry-Pi
С помощью модуля Video Game Module Raspberry-Pi добавляет выход DVI-D к Flipper Zero, позволяя подключить его к телевизору или внешнему монитору, а также использовать в качестве игрового контроллера.

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Компания Flipper Devices совместно с Raspberry-Pi выпустила новую насадку для своего мультиинструмента Flipper Zero под названием Video Game Module.

Приставка позволяет владельцам Flipper Zero подключать устройство к телевизору или внешнему монитору через видеовыход модуля. Модуль также может превратить Zero в контроллер для игр из магазина приложений Flipper или других программ. И да, на нем можно даже запустить игру Doom.

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Соучредитель и главный директор Flipper Алекс Кулагин рассказал, что его команда давно восхищалась технологиями Raspberry-Pi, и в прошлом году Raspberry-Pi обратилась к Flipper с предложением о сотрудничестве, которое в итоге привело к созданию Game Module.

По словам Алекса, команда Game Module разогнала встроенный кремниевый чип Raspberry Pi, который также можно использовать отдельно, без Flipper Zero, через USB-порт модуля.

Новый модуль стоит 49 долларов и может запускать приложения, написанные на языках C, C++ или MicroPython.

Хотя экран Flipper Zero имеет разрешение всего 128 x 64 пикселя, игровой модуль способен увеличивать разрешение так, чтобы изображение было пикселизированным, но не размытым даже на 4K-экранах.

Игровой модуль Flipper оснащен встроенным датчиком движения, гироскопом и акселерометром, поэтому пользователи могут наклонять и размахивать контроллером, а также нажимать на кнопки Flipper Zero, чтобы перемещаться в играх. Игровой модуль также может превратить Flipper Zero в дистанционную мышь, например, для проведения презентаций на компьютере. Сам по себе игровой модуль Flipper похож на микроконтроллер Raspberry-Pi Pico с IMU.

"Разработчики могут использовать его возможности для создания новых игр", - говорит Алекс.

Основатель Raspberry-Pi Эбен Аптон говорит, что: "Данный модуль для видеоигр использует нашу уникальную программируемую подсистему ввода/вывода, чтобы добавить выход DVI-D в Flipper Zero. Нам не терпится увидеть, какие новые приложения Flipper появятся в результате этого сотрудничества".

По данным компании, с момента своего появления Flipper продала более полумиллиона устройств и получила доход в размере около 100 миллионов долларов.

Значительная часть привлекательности Flipper - это ее подход с открытым исходным кодом и способность быть тем, что Алекс Кулагин называет технологическими "швейцарскими часами", но ее возможности недавно вызвали беспокойство у канадских регуляторов. На прошлой неделе министр инноваций Канады объявил, что страна запретит ввоз, продажу и использование "хакерских устройств, таких как Flipper", которые, по словам министра, способны разблокировать автомобили.

Компания Flipper ответила на эти заявления, потребовав предоставить доказательства, и заявила, что ей ничего не известно о "каких-либо случаях" использования устройств Flipper для угона автомобилей.

"Flipper Zero не может быть использован для угона любого автомобиля, особенно выпущенного после 1990-х годов, так как их системы безопасности имеют скользящие коды", - сказал Кулагин. "Кроме того, чтобы поймать оригинальный сигнал, необходимо активно блокировать сигнал владельца, на что аппаратное обеспечение Flipper Zero в данный момент не способно".

#raspberry pi #raspberry #flipper zero #flipper devices #raspberry-pi #video game module
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