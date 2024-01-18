Третий частный запуск NASA к Международной космической станции (МКС) был перенесен со среды на четверг, чтобы дать компании SpaceX больше времени для проведения предстартовых проверок и анализа данных на ракете Falcon 9 и капсуле Crew Dragon.

Миссия Axiom-3, организованная техасской компанией Axiom Space, первоначально должна была стартовать в среду днем, но ранее в тот же день SpaceX объявила, что откладывает запуск с космодрома Кеннеди во Флориде примерно на 24 часа.

Если новый график сохранится, то ракета Falcon 9 компании SpaceX вылетит со стартовой площадки в четверг в 16:49 по восточному времени (13:49 по тихоокеанскому). Ранние этапы миссии, а также прибытие экипажа на МКС рано утром в субботу будут транслироваться в прямом эфире.

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В состав экипажа Axiom-3 входят астронавт проекта Европейского космического агентства Маркус Вандт из Швеции, командир Майкл Лопес-Алегрия, имеющий двойное гражданство - США и Испании, пилот Вальтер Вилладей из Италии и специалист полета Альпер Гезеравчи из Турции. Лопес-Алегрия и Вилладей уже бывали на орбите, но для Вандта и Гезеравчи это первое подобное путешествие.

Во время пребывания на орбитальном форпосте экипаж Axiom-3 будет жить вместе с нынешним экипажем из семи человек, проводить более 30 научных экспериментов и участвовать в более чем 50 информационно-просветительских мероприятиях по видеосвязи с различными группами и организациями на Земле.

Это будет первый запуск корабля с экипажем с территории США после миссии Crew-7 компании SpaceX, которая стартует в августе 2023 года.

Это уже третья частная миссия Axiom Space на космическую станцию после запусков в апреле 2022 и мае 2023 года, и это будет первая полностью европейская частная миссия астронавтов, отправляющаяся в космос.

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Погода на Космическом побережье в четверг будет хорошей, так что, если не возникнет технических проблем в последнюю минуту, экипаж должен отправиться в путь, как и планировалось.