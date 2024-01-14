Магазин GPT теперь доступен для пользователей ChatGPT Plus, Team и Enterprise

Компания OpenAI официально открыла свой магазин GPT Store после прошлогодней драмы с генеральным директором.

Магазин предлагает доступ к пользовательским версиям ChatGPT. Изначально он был анонсирован на Dev Day компании в начале ноября, но был отложен после отстранения (и быстрого возвращения) генерального директора Сэма Альтмана. Совет директоров, уволивший Альтмана, по слухам, посчитал, что GPT Store противоречит "некоммерческой" миссии OpenAI.

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После возвращения Альтмана и изменения состава совета директоров магазин GPT Store теперь доступен для пользователей ChatGPT Plus, Team и Enterprise.

OpenAI утверждает, что за последние несколько месяцев люди создали более 3 миллионов пользовательских версий ChatGPT, многие из которых представлены в магазине. Пользователи могут узнать о трендах в магазине через таблицу лидеров сообщества, которая демонстрирует популярные GPT в таких категориях, как: исследования, программирование, образование и стиль жизни.

OpenAI планирует представлять новые GPT каждую неделю; первые из них включают персонализированные рекомендации по маршрутам от AllTrails и ИИ-репетитор CK-12 Flexi для помощи в математике и науке.

Пользователи ChatGPT могут создавать свои собственные GPT; по словам OpenAI, это "не требует никаких навыков кодирования". Чтобы поделиться им в магазине, сохраните его как открытый для "Всех" и подтвердите свой профиль "разработчика" (Настройки > Профиль "разработчика" > Подтвердите себя с помощью указанной почты или сайта).

В первом квартале планируется запустить программу доходов для "разработчиков" GPT, которая позволит американским "разработчикам" получать вознаграждение в зависимости от вовлеченности пользователей в их GPT.

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Для обеспечения соответствия политикам использования и рекомендациям бренда, OpenAI внедрил систему проверки, включающую как человеческие, так и автоматические проверки. Пользователи могут сообщать о любых GPT, которые могут вызывать сомнения.