Компания публикует технический документ, чтобы поддержать закон "Право на ремонт" в штате Орегон, который может быть принят в этом году

Не так давно технологическая индустрия пыталась всеми силами подавить движение "Право на ремонт". Но Google стала последней компанией, которая решительно поддержала его, а также законодательство о праве на ремонт.

В четверг поисковый гигант официально поддержал законопроект о праве на ремонт, рассматриваемый в штате Орегон, в надежде, что другие штаты последуют его примеру.

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"Этот закон представляет собой всеобъемлющий компромисс, который объединяет технологические компании, небольшие ремонтные предприятия, лидеров в области охраны окружающей среды и законодателей, чтобы найти общий язык и поддержать движение за ремонт", - написала компания.

После нескольких лет противостояния технологическая индустрия совершила поворот на 180 градусов, поддержав движение "Право на ремонт". Движение началось в 2021 году после того, как Федеральная торговая комиссия и администрация Байдена подтолкнули технологическую отрасль к сокращению барьеров, мешающих пользователям и сторонним ремонтным мастерским ремонтировать современную электронику.

Затем этот процесс набрал обороты, когда штаты, включая Нью-Йорк, Миннесоту и Калифорнию, приняли свои собственные законопроекты о праве на ремонт, которые требуют от продавцов предоставлять владельцам продукции запчасти, инструменты и руководства по ремонту. Предлагаемый в Орегоне закон предполагает следовать тому же принципу.

В результате Apple - в свое время печально известная тем, что пыталась пойти против такого законодательства - в прошлом году заявила о своей поддержке как калифорнийского закона о праве на ремонт, так и общенационального закона. В 2022 году производитель iPhone также начал предлагать пользователям свою собственную программу самостоятельного ремонта.

Google также поддерживает ремонт силами пользователей, продавая запасные части и руководства для устройств Pixel через iFixit. В заявлении, опубликованном в четверг, компания отметила, что "рада подтвердить" свою поддержку движения "Право на ремонт", поддержав законодательство в штате Орегон.

Чтобы подкрепить это обязательство, компания выпустила восьмистраничный документ, в котором излагается подход Google к ремонту, а также предлагаются рекомендации законодателям США по справедливому регулированию отрасли. Например, Google утверждает, что любое законодательство о праве на ремонт должно быть сосредоточено на "результатах ремонта, а не на мандатах дизайна", предлагать разумные сроки для поставщиков и не позволять производителям устройств использовать программные барьеры для блокировки ремонта сторонних производителей.

Компания также рекомендует законодателям сосредоточиться на "устройствах, которые ремонтируются в рамках существующих предложений OEM по ремонту". Другими словами, Google должна поставлять руководства по ремонту и запасные части только для тех продуктов, которые она уже ремонтирует, а не для тех, которые она не ремонтирует, или для тех, поддержка которых была прекращена.

"Чтобы выйти за рамки этой первоначальной сферы в будущем, разработчики политики могут рассмотреть возможность включения конкретных категорий устройств, в том числе устройств, которые дорого заменять и которые продаются в больших объемах, или устройств, которые прослужат значительно дольше и снизят потребительские расходы, если на них будут распространяться законы о ремонте", - добавили в Google.

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В том же заявлении компания сделала явный выпад в сторону ремонтной программы Apple, которая требует от владельцев iPhone ввести IMEI-номер устройства и ID руководства по ремонту. В отличие от этого, Google заявила: "Мы гарантируем, что запчасти для наших телефонов доступны для общественности. Мы также не требуем обременительного сопряжения или регистрации деталей, а это значит, что правильно установленный экран или батарея будут работать независимо от того, кто занимается ремонтом".