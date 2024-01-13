После запуска на орбиту на прошлой неделе один из спутников передает текстовые сообщения с использованием спектра T-Mobile.

Сотовая система Starlink компании SpaceX успешно передала текстовые сообщения на смартфоны на земле и обратно.

SpaceX объявила об этом достижении 10 января, спустя неделю после запуска шести спутников Starlink, которые предназначены для работы в качестве орбитальных вышек сотовой связи в космосе. "В понедельник, 8 января, менее чем через 6 дней после запуска, мы отправили и приняли первые текстовые сообщения с немодифицированных мобильных телефонов на земле на наши новые спутники в космосе, используя спектр сети T-Mobile", - говорится в сообщении компании.

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SpaceX не стала подробно рассказывать об испытаниях, таких как скорость, задержка или другие ограничения. Но компания опубликовала фотографию, на которой видно, как два iPhone используют спутник Starlink для передачи текстовых сообщений, хотя, похоже, одно из отправленных сообщений было потеряно во время передачи.

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Сообщения 8 января также первоначально были переданы только через один из спутников Starlink, работающих по технологии "Direct to Cell". Неясно, передавали ли в итоге текстовые сообщения и остальные пять спутников; SpaceX не сразу ответила на просьбу о комментарии.

Тем не менее, в отчете отмечается, что "запуск и ранние испытания технологии прошли без проблем". Компания добавляет, что ей удалось преодолеть серьезные трудности при передаче текстовых сообщений с телефона на спутник. В частности, многие современные смартфоны оснащены "антеннами с низким коэффициентом усиления", предназначенными для связи с близлежащими вышками сотовой связи, а не со спутниками, находящимися на орбите.

В ответ на это SpaceX оснастила некоторые спутники Starlink новым разработанным оборудованием, которое может передавать телефонные сигналы даже на орбите Земли на расстоянии 340 миль. "Наша команда разработала специальный кремний на борту спутника, который оптимизирован для этого применения и позволяет снизить энергопотребление и стоимость спутника", - пишет компания. "Мы также разработали большие фазированные решетки размером 2,7 х 2,3 м, которые используют чрезвычайно чувствительные радиоприемники и мощные передатчики для связи с сотовыми телефонами из космоса".

Эти же спутники могут поддерживать связь по технологии 4G с помощью LTE-модема на борту. Но в отличие от стационарных вышек сотовой связи, спутники Starlink вращаются вокруг Земли со скоростью 17 000 миль в час, поэтому им сложно поддерживать устойчивый сигнал для тех, кто находится на земле.

"Чтобы аппараты работали как настоящие вышки сотовой связи в космосе, передача данных между аппаратами и на земле должна быть абсолютно беспрепятственной для пользователя", - заявили в компании. "Для этого мы спроектировали систему, включая высоту спутников, размер и размещение луча, углы возвышения и количество спутников, таким образом, что мы находимся на грани физики, где LTE достижим и надежен".

Возможность завершить передачу данных будет иметь решающее значение, поскольку каждый спутник Starlink виден в небе всего несколько минут, прежде чем сходит с орбиты. FCC разрешила компании начать тестирование сотовой системы Starlink в более чем двух десятках мест с использованием 840 спутников, которые будут запущены в ближайшие месяцы. Однако компания все еще ждет полного разрешения FCC на коммерческое использование этой услуги в США, поскольку опасается, что технология будет создавать радиопомехи.

Тем временем SpaceX добавила, что планирует расширить тестирование, чтобы охватить большую территорию. Компания намерена запустить сотовый сервис Starlink для клиентов T-Mobile, начиная с текстовых сообщений, в конце этого года. Затем SpaceX планирует расширить сервис до поддержки голосовой связи и передачи данных в 2025 году.

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