Компания AMD ставит точку. Этим процессорам суждено стать одними из лучших, которых можно купить за деньги.

Донни Волигроски (Donny Woligroski), старший менеджер по техническому маркетингу процессоров компании AMD, назвал это "самым страшным секретом" в мире настольных процессоров: Team Red объявила о возвращении своих дико популярных чипов Threadripper в настольные компьютеры высокого класса.

Если вы не в курсе, AMD тихо прекратила выпуск серии Threadripper для настольных компьютеров чуть более года назад. Когда компания анонсировала предыдущее поколение процессоров Threadripper, она сообщила, что в дальнейшем будет придерживаться чипов корпоративного класса серии Pro. Спустя чуть более 12 месяцев после этого заявления AMD меняет курс.

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Новая серия Threadripper 7000 разделена на Pro и не-Pro, причем потребительские части достигают 64 ядер и 128 потоков. AMD уже много лет доминирует на рынке серверов благодаря своим процессорам Epyc, но в потребительских настольных компьютерах AMD и Intel были практически на равных. Ситуация меняется, поскольку у Intel нет высокопроизводительных настольных процессоров, которые могли бы эффективно конкурировать с новыми процессорами Threadripper от AMD.

Как и предыдущие Threadrippers, это дорогие чипы, ориентированные на пользователей, которым нужна максимальная производительность для работы - или просто для хвастовства. Благодаря массиву ядер потребляемая мощность достигает 350 Вт. Вам также потребуется материнская плата TRX50 и процессорный кулер с поддержкой массивных чипов. У AMD есть три high-end чипа Threadripper для настольных систем, все они появятся в продаже 21 ноября.

Наряду с high-end настольными чипами AMD анонсировала шесть новых процессоров Threadripper Pro, достигающих 96 ядер и 192 потоков. Они ориентированы на предприятия, и между чипами Pro и не-Pro есть несколько важных различий.

Процессоры Pro на платформе WRX90 поддерживают функции управления Pro для больших вычислительных парков, а также до 148 общих линий PCIe (144 используемых) и восьмиканальную память. В отличие от них, настольная платформа класса high-end лишена функций управления Pro, поставляется с четырехканальной памятью и поддерживает всего 92 полосы PCIe (88 используемых). Также нельзя использовать одну из настольных версий high-end на чипсете Pro.

Однако в обратном направлении дело обстоит иначе. AMD утверждает, что можно будет взять процессор Pro и установить его в материнскую плату TRX50. Это означает, что при наличии достаточных средств можно будет установить 96-ядерный процессор в настольный компьютер высокого класса. По словам AMD, коробочные версии процессоров Threadripper 7000 Pro будут доступны наряду с моделями без Pro. Ранее AMD ограничивала свои чипы Pro только сборщиками систем.

Ниже показано, на что способен флагманский Threadripper 7980X в сравнении с конкурирующим процессором Xeon. Производительность, как ни странно, не имеет большого значения для потребителей. Intel не продает чипы Xeon напрямую потребителям, так что вам придется потратить тысячи через оптовика, чтобы найти такой процессор. В настоящее время AMD - единственная компания, предлагающая такой уровень вычислительной мощности для пользователей настольных компьютеров высокого класса.

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Конечно, я по-прежнему ожидаю, что эти чипы будут мощными, гораздо более мощными, чем все, что Intel или AMD предлагают конечным пользователям в настоящее время. Процессоры Threadripper 7000 построены на той же архитектуре Zen 4, что и Ryzen 9 7950X, только с гораздо более высоким кластером ядер.