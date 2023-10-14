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Intel Arc A580 смотрится слабовато для цены 180 долларов
Графическая карта Arc A580 от Intel наконец-то появилась, но она не способна конкурировать с одними из лучших графических процессоров на сегодняшний день.

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Судя по многочисленным отзывам, она плохо подготовлена к противостоянию с современным рынком GPU. Что же пошло не так? Дело даже не в производительности, хотя и она оставляет желать лучшего. Дело в том, что этот GPU не имеет смысла покупать по сравнению с конкурентами, включая собственные предложения Intel.

Это был нелегкий путь для Intel Arc A580. Остальная часть линейки Arc Alchemist, включая флагманский Arc A770, была представлена год назад после многочисленных задержек. Arc A580 была анонсирована вместе с ними, но затем Intel замолчала. Многие думали, что карта была тихо отменена, но несколько дней назад она всплыла на поверхность - и вот теперь она официально выпущена по цене 180 долларов в США (18000 рублей). Стали известны и полные характеристики GPU.

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С такими характеристиками GPU находится между Arc A750 и A380, но, конечно, ближе к A380. Сама Intel ставит его в один ряд с Nvidia RTX 3050 и AMD RX 6600 - картами схожего ценового диапазона, которые немного дороже. В настоящее время карта выпускается в двух вариантах - от ASRock и Sparkle.

ASRock Arc A580 Challenger была протестирована в ряде бенчмарков и обнаружилось, что A580 примерно на 25% быстрее, чем RTX 3050 от Nvidia, что делает ее явно более выгодным предложением, учитывая более низкую цену. По производительности в 1080p она сопоставима с RX 6600 от AMD и отстает от RX 5700 XT примерно на 8%. Собственный Arc A750 от Intel, конечно, быстрее, но всего на 9%, что делает выигрыш довольно незначительным.

Если вы ищете что-то, способное работать в играх с разрешением 1440p и трассировкой лучей, то A580, безусловно, не подходит, но ведь большинство GPU в этом ценовом диапазоне и не создавались для подобных задач. Средняя частота 75 кадров в секунду (fps) во всем наборе игровых тестов в разрешении 1080p, а в разрешении 1440p этот показатель снизился до 56,8 fps. Ее опережают такие устаревшие, но надежные карты, как GTX 1080 Ti и RTX 2070.

В целом, по всем показателям GPU опережает такие карты, как AMD RX 7600, а также Arc A750. В этом нет ничего неожиданного, и для этого GPU еще нашлось бы место во многих бюджетных сборках ПК, если бы не цена. Похоже, что Intel отступила от своего первоначального плана, предусматривавшего сохранение высокой конкурентоспособности дискретных видеокарт с точки зрения производительности на доллар.

Тест в 15 играх в разрешении 1920x1080(Тест в 15 играх в разрешении 1920x1080)


Если бы Arc A580 стоила немного дешевле, то она имела бы больший смысл для покупки, чем A750. Однако при цене 180 долларов покупать этот GPU практически не имеет смысла. Модель A750 от Sparkle можно найти за 190 долларов, так что, доплатив 10 долларов, вы получаете более высокую производительность. Конечно, это не так уж и много, но это определенно стоит денег. В аналогичном ценовом диапазоне потенциальную угрозу представляют Intel, Nvidia и AMD. У Nvidia есть RTX 4060 или RTX 3060, а у AMD - RX 6600 и RX 7600.

Intel просто опоздала с этой видеокартой. Если бы она появилась год назад вместе с остальными моделями, то от этого бы гораздо больше смысла, поскольку цена A750 изначально составляла 250 долларов. Однако, учитывая проблемы с производительностью графических процессоров Arc при работе с играми DX9 и DX11, возможно, Intel посчитала, что A580 в то время не стоил того. Большинство людей не будут использовать его для AAA-игр в DX12-тайтлах, поэтому на него можно было бы не обращать внимания, пока Intel работала над своими драйверами для поддержки старых API.

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Жаль, что этот графический процессор, хотя и неплохой, скорее всего, не станет популярным. Компаниям Nvidia и AMD не помешал бы солидный конкурент в мейнстрим сегменте, но этот процессор - не то, что нужно. Если вы выбираете графический процессор, то лучше остановиться на модели A75.

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