Компания Motorola выводит на рынок новое устройство среднего класса, которое не только дешевле Google Pixel 8 на 100 долларов, но и предлагает несколько собственных удобств.

Поприветствуйте Motorola Edge (2023) - изящный телефон с эстетикой изогнутого стекла и кожаной отделкой корпуса по стартовой цене 599 долл. в США. (примерно 60 тысяч рублей)

Внешний вид последнего Edge напоминает своих предшественников, но этот телефон оснащен чипсетом Dimensity 7030 от MediaTek в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя. Телефон работает под управлением ОС Android 13, но Motorola не сообщает, сколько обновлений будет получено. Кроме того, в коробке отсутствует адаптер для зарядки.

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Спереди расположен 6,6-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой HDR и разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей), пиковой частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Изогнутое стекло выглядит аккуратно, а Motorola утверждает, что корпус Edge (2023) сертифицирован по стандарту IP68, что означает, что он может выдержать случайное попадание брызг воды и не повредить печатную плату.

Одним из главных достоинств телефона является аккумулятор емкостью 4 400 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 68 Вт, что в два раза больше, чем у Pixel 8. Motorola утверждает, что 10 минут зарядки достаточно для полного дня использования, но эти показатели субъективны. К счастью, также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и возможность обмена энергией с другими устройствами по беспроводной технологии со скоростью 5 Вт.

На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией и поддержкой таких функций, как Active Photos, Night Vision и съемка в формате 4K со скоростью 30 к/c. Основная камера обладает впечатляюще широкой диафрагмой f/1,4 и использует технологию 4-в-1 pixel binning для обработки световых данных на 2-микронных суперпикселях.

Проще говоря, она пропускает больше света и позволяет получать снимки с повышенной детализацией и глубиной. В ультраширокой камере используется 13-мегапиксельный сенсор, который также позволяет делать макроснимки с цифровым кадрированием, а функции selfie возложены на 32-мегапиксельную камеру.

Он поставляется в единственном цвете Eclipse Black с отделкой из веганской кожи.

В последнее время Motorola выпускает телефоны, ориентированные на стоимость до 1000 долларов, но конкуренция в этой области высока как никогда. Pixel 8 от Google предлагает более быстрый кремний, обновление ОС Android в течение следующих семи лет и очень хорошие камеры в сочетании с многофункциональным программным обеспечением. Galaxy S23 FE от Samsung также находится в той же ценовой категории, а за эту цену можно легко приобрести отремонтированный или уцененный iPhone прошлого года.

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