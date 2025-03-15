Действия властей усиливают неопределенность. Это снижает спрос и инвестиции.

Глава BMW Оливер Ципсе заявил, что компания может потерять около миллиарда евро прибыли в 2025 году из-за введенных тарифов на импорт электромобилей из Китая в США и Евросоюзе.

Немецкий автопроизводитель уже столкнулся с 37-процентным снижением прибыли в 2024 году. По словам Оливера Ципсе, приведенные оценки являются консервативными, и потери могут возрасти, если торговая война между США, Евросоюзом и Китаем продолжит набирать обороты.

Действия властей усиливают неопределенность. Это снижает спрос и инвестиции. Эксперты отмечают, что покупатели откладывают покупку автомобилей, инвесторы сокращают вложения. Это снижает продажи и замедляет производство.

Проблемы сейчас не только у BMW. На этой неделе Porsche также пересмотрела прогноз прибыли на среднесрочный период. Если ранее компания рассчитывала на 19% доходности, теперь прогноз скорректирован до 15–17%. Одна из основных причин — снижение спроса на автомобили в Китае.