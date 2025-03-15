Недавно автомобиль прошел техосмотр с первого раза без замечаний.

Volkswagen Passat не считается коллекционной машиной, но на аукционе Collecting Cars выставили редкий экземпляр. Седан в кузов B3 с пробегом менее 1300 километров в отличном состоянии, выглядит как новый. Несмотря на скромную комплектацию, его состояние делает автомобиль уникальным.

Этот серый праворульный седан был продан в Великобритании в августе 1991 года. После покупки автомобиль сменил двух владельцев, каждый из которых по неизвестным причинам почти не использовал машину. В результате, Passat почти не имеет пробега и находится в состоянии, близком к новому.

Под капотом Passat B3 находится двухлитровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В комплектацию GL входят сиденья с отделкой из светло-серой кожи. Среди опций — аудиосистема Blaupunkt, держатель для кассет, 15-дюймовые легкосплавные диски и электрические зеркала. Однако в автомобиле нет кондиционера, электрических стеклоподъемников и других современных функций.

Этот Volkswagen Passat B3 сохранился в идеальном состоянии, несмотря на возраст. Недавно он прошел техосмотр с первого раза без замечаний. На аукционе за него просят 6500 фунтов стерлингов.