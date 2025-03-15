Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PC Papka
На продажу выставили редкий седан Volkswagen Passat 1991 года с пробегом менее 1300 км
Недавно автомобиль прошел техосмотр с первого раза без замечаний.

Volkswagen Passat не считается коллекционной машиной, но на аукционе Collecting Cars выставили редкий экземпляр. Седан в кузов B3 с пробегом менее 1300 километров в отличном состоянии, выглядит как новый. Несмотря на скромную комплектацию, его состояние делает автомобиль уникальным.

Этот серый праворульный седан был продан в Великобритании в августе 1991 года. После покупки автомобиль сменил двух владельцев, каждый из которых по неизвестным причинам почти не использовал машину. В результате, Passat почти не имеет пробега и находится в состоянии, близком к новому.

Под капотом Passat B3 находится двухлитровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В комплектацию GL входят сиденья с отделкой из светло-серой кожи. Среди опций — аудиосистема Blaupunkt, держатель для кассет, 15-дюймовые легкосплавные диски и электрические зеркала. Однако в автомобиле нет кондиционера, электрических стеклоподъемников и других современных функций.

Этот Volkswagen Passat B3 сохранился в идеальном состоянии, несмотря на возраст. Недавно он прошел техосмотр с первого раза без замечаний. На аукционе за него просят 6500 фунтов стерлингов.

#редкий автомобиль #collecting cars #passat b3 #volkswagen passat #аукцион автомобилей
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы нашли объект в Млечном Пути, посылающий на Землю радиосигналы с частотой 125.5 минуты
2
В Иркутской области нашли подпольную майнинговую ферму в бывшем детском доме
8
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT подверглась резкой критике на Userbenchmark
29
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
6
Китай и Монголия совместно начали новый дорожный мегапроект
+
Пользователи процессоров AMD теперь могут запускать Android-игры с помощью Google Play Games
+
Игровая производительность AMD Ryzen 9950X3D и 9800X3D в Windows 10 оказалась выше, чем в Windows 11
12
TNI: Российский самолет-разведчик Ту-214Р способен находить объекты под землей
1
Появились сообщения о повреждении AMD Ryzen 7 9800X3D после активации EXPO на материнской плате MSI
50
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
+
Lexus представляет новое поколение полностью электрического внедорожника RZ с запасом хода 500 км
+
Тихоокеанскую дорогу продлят в северо-западном направлении вплоть до Енисея
1
Глава ОАК назвал Россию единственной страной со 100-процентными компетенциями в авиастроении
6
Baseus представила новейший Power Bank с встроенным кабелем и поддержкой быстрой зарядки
+
Honor 400 и 400 Pro оснастят OLED-дисплеями с меньшей диагональю по сравнению с предшественниками
+
Отслеживание кровяного давления может стать следующим новшеством новой модели Fitbit
+
Мод для Batman: Arkham Knight позволяет играть за Росомаху из X-Men
+
Apple M3 Ultra на 30% быстрее Ryzen 9 9950X и Intel Core Ultra 9 285K в тесте Cinebench 2024
4
Новый мод для GTA 5 Enhanced сделал игру еще более реалистичной
+
В сети появились характеристики нового планшета OnePlus Pad 2 Pro с поддержкой стилуса и клавиатуры
1

Популярные статьи

5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
70
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
69
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
35
Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
19
Новый китайский истребитель шестого поколения «Белый император» не впечатлил ведущих экспертов
3
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
25
Microsoft готовит революцию с новыми консолями Xbox - разбираемся в последних утечках
12
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
10
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
55
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3

Сейчас обсуждают

klopcha
02:49
"Ну а статья с тестами CrossFireX у меня была на прошлой неделе - забавная поделка маркетологов..." Кросфай из 7750, это уже не так уныло. И почему ты сделал вывод, что поделка? Если у тебя прирост я...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
tonx92
02:48
Переведите, топсы в терафлопсы, и вы поймете насколько бесполезное гавно npu в процессоре, они в 10 раз слабее встроенных видеокарт и их существование не имеет никакого смысла кроме маркетинга.
Вышел патч 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, исправлено более 1000 ошибок
lewile
02:44
Ну наконец! Самый главный баг исправили! NPC жрущие блинчики, жрут их теперь правильно! Я из-за этого глюка играть не мог нормально, мне кошмары снились с блинчиками и NPC....
Вышел патч 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, исправлено более 1000 ошибок
klopcha
02:44
Значит сможет найти подземные майнинг-фермы на Кавказе и в Абхазии. Молодца. Теперь нужен лазер, чтоб выводить из строя такие объекты.
TNI: Российский самолет-разведчик Ту-214Р способен находить объекты под землей
klopcha
02:42
Всё правильно. А эти отморозки что-то навоображали себе.
Игровая производительность AMD Ryzen 9950X3D и 9800X3D в Windows 10 оказалась выше, чем в Windows 11
klopcha
02:41
Видимо есть дураки. А есть еще 7-ка, которая порвёт эту 10-ку. Британские учёные видать задумались.
Игровая производительность AMD Ryzen 9950X3D и 9800X3D в Windows 10 оказалась выше, чем в Windows 11
klopcha
02:37
Глючащие Sata встречаются у всех, отвал южного моста. У того же 775 сокета, как на Интеле, так и на Нвидиа чипсетах. Потому не вижу прямой связи и вину MSI. Нужна более широкая выборка. Тем более, ...
Тестирование AMD CrossFireX из двух видеокарт Radeon HD 7750 1Gb
klopcha
02:26
Расслаивание в двухкомпонентной системе – это распад фазы раствора на две несмешивающиеся фазы. По сути распад термопасты.
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
DIP32
02:23
Ух ты...осетрина (ядра) даже не второй свежести, а уже третьей))). Ядра атома, ядра пентиума, ядра 386...сколько всего еще можно сотворить)))
Прототип процессора Intel Panther Lake был продемонстрирован на выставке Embedded World в Германии
klopcha
02:20
А сколько вы видели ПК и видеокарт? И сколько лет занимаетесь? Высыхают. А заводской интерфейс, который на холодную, как камень, это уже не термопаста. Это называют терможевачка. Такую ставят на чипс...
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем