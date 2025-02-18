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PC Papka
В России выросла доля кандидатов в водители, сдавших экзамен по вождению с первого раза
Эксперты связывают эту тенденцию с изменениями в экзаменационных правилах, которые вступили в силу в прошлом году.

В 2024 году увеличилось число кандидатов в водители, успешно сдавших городскую часть практического экзамена на права с первой попытки. Согласно статистике ГИБДД, доля таких экзаменуемых достигла 13,8%, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 12,1%. Эксперты связывают эту тенденцию с изменениями в экзаменационных правилах, которые вступили в силу в прошлом году.

Одним из главных факторов стало увеличение количества допустимых штрафных баллов, что позволило курсантам чаще допускать ошибки, не теряя шансов на получение прав. Также увеличился минимальный срок перерыва между пересдачами после трёх неудачных попыток — теперь он составляет шесть месяцев. Это мотивирует будущих водителей более тщательно готовиться к экзамену.

Несмотря на рост количества успешных попыток сдачи экзамена с первого раза, общее количество выданных водительских удостоверений в 2024 году снизилось на 2% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности было оформлено 1,34 миллиона новых прав, из которых более 1 миллиона пришлось на категорию B, а 83,4 тысячи — на мотоциклетную категорию A. Интересно, что количество новых владельцев мотоциклетных прав увеличилось на 11% по сравнению с 2023 годом. Это связано с ростом популярности мототехники и появлением более доступных моделей.

Еще одной тенденцией стало увеличение на 26% числа выданных удостоверений категории CE. Это объясняется острой нехваткой кадров среди водителей грузовиков и повышением уровня заработных плат в данной сфере.

Среди возможных нововведений в сфере автообразования в России рассматривается внедрение дистанционного обучения в автошколах. Если соответствующие программы будут одобрены, будущие водители смогут проходить онлайн-курсы, изучая правила дорожного движения, основы первой помощи и технические аспекты транспортных средств удалённо.


#россия #водительские права #автошкола #экзамен гибдд #экзамен пдд
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