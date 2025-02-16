Чтобы владеть автомобилем, клиенты должны были подать заявку и получить одобрение Ford.

Компания Ford ввела двухлетний запрет на перепродажу нового масл-кара Mustang GTD. По информации Ford Authority, покупатели обязаны подписывать дополнительное соглашение, чтобы гарантировать, что автомобили попадут к истинным ценителям, а не к перекупщикам. Ранее аналогичная практика применялась при продаже среднемоторного купе Ford GT, производство которого завершилось в 2022 году.

Дебютировавший летом 2023 года, Ford Mustang GTD частично основан на технологиях гоночного Mustang GT3. Он оснащен облегченной конструкцией с кузовными панелями и элементами обвеса из углепластика, а также адаптивной подвеской с широкими возможностями настройки. Под капотом расположен 5,2-литровый V8 двигатель с механическим нагнетателем, развивающий мощность 826 лошадиных сил.

В 2024 году Mustang GTD преодолел круг на Нюрбургринге за 6 минут 57,685 секунды, установив лучший результат среди серийных автомобилей американского производства. В общем зачёте он сейчас занимает седьмое место — на позицию выше Porsche 911 GT3 от ателье Manthey.

В США базовая стоимость Mustang GTD превышает 300 тысяч долларов без учета опций. К весне 2024 года список заказов был сформирован до 2026 года, среди покупателей — известные видеоблогеры и основатель тюнинг-ателье Hennessey Performance Джон Хеннесси.

Для приобретения автомобиля клиенты должны подать специальную заявку и получить одобрение Ford. Хотя подробности не раскрываются, ранее для модели GT процесс включал заполнение анкеты с вопросами о предыдущем опыте владения автомобилями Ford и планах по эксплуатации нового автомобиля.