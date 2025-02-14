Официальные продажи этого внедорожника должны стартовать в ближайшие месяцы.

Кроссовер Hongqi HS7 второго поколения начал поступать в Россию. Издание «Китайские автомобили» опубликовало первые фотографии автомобиля, сделанные, предположительно, на складе дистрибьютора или дилера. Официальные продажи этого внедорожника должны стартовать в ближайшие месяцы.

Марка Hongqi официально объявила о планах расширения своей российской линейки за счёт нового крупного внедорожника. В начале февраля стало известно, что второе поколение HS7 прошло сертификацию для российского рынка, получив Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

В России Hongqi HS7 будет оснащаться 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Ожидается, что кроссовер предложат в нескольких модификациях: с передним и полным приводом, а также с двумя или тремя рядами сидений.

Длина Hongqi HS7 составляет около пяти метров, что делает его флагманом линейки кроссоверов марки с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Также несколько недель назад стало известно о сертификации минивэна Hongqi HQ9. После успешной реализации небольшой партии в 2023 году компания планирует начать массовые продажи этой модели. HQ9 будет оснащаться тем же двигателем, что и HS7, однако полноприводной версии не предусмотрено.