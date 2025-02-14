В общей сложности в РФ зарегистрировано 59,6 тысячи электромобилей.

За последние два года интерес к электромобилям в России увеличился в шесть раз. Такой вывод сделали эксперты агентства «Автостат». В общей сложности в стране зарегистрировано 59,6 тысячи электромобилей, среди которых наиболее популярны модели Nissan.

В 2024 году в России было продано 17,8 тысячи новых электромобилей, что заметно превышает показатели предыдущих лет: в 2023 году — 14,1 тысячи, а в 2022 году — всего 3 тысячи. Однако импорт новых электромобилей снижается: в 2023 году ввезли 18,5 тысячи машин, а в 2024 году — лишь 12,2 тысячи.

Снижение импорта может быть связано с увеличением доли локализованного транспорта. С 2022 по конец 2024 года в России было собрано около 9,3 тысячи электромобилей, преимущественно марок «Москвич», «Амберавто» и Evolute.

Более 40% российского парка электромобилей составляют две модели: Nissan Leaf и Zeekr 001. Среди наиболее распространенных брендов выделяются Nissan (16,7 тысячи единиц), Zeekr (11,2 тысячи) и Tesla (6,7 тысячи). Несмотря на рост спроса, доля электромобилей в общем автопарке страны составляет лишь 0,12%.

В 2024 году продажи электромобилей достигли рекордного уровня. Самой популярной моделью стала Zeekr 001, а в тройку лидеров также вошли «Москвич 3е» и Zeekr X.



