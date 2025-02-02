Автосалон в Москве готов привезти спорткар на заказ.

В России теперь можно купить новейший Mercedes-Maybach SL 680. Один из столичных автосалонов предлагает привезти этот спорткар по заказу за 45 миллионов рублей. В Германии Mercedes-Maybach SL 680 в версии Monogram Series стоит от 248,2 тысячи евро. Это примерно 25,3 миллиона рублей с НДС.

Однако в объявлении нет реальных фото автомобиля — только официальные снимки с презентации. Не указаны и сроки поставки. Ранее представители Mercedes-Maybach заявляли, что первые покупатели в Европе смогут получить свои автомобили не раньше весны 2025 года.

Новый Mercedes-Maybach SL 680 создан на базе Mercedes-AMG SL 63. SL 63 превратили из кабриолета в родстер, убрав задние сиденья. Дизайн экстерьера и интерьера получил фирменные черты Maybach. Для повышения комфорта была улучшена шумоизоляция, модернизированы опоры двигателя, подвеска и выпускная система.

Под капотом Mercedes-Maybach SL 680 установлен 4,0-литровый V8 с мощностью 585 л.с., работающий в паре с девятиступенчатым автоматом и системой полного привода 4Matic+. Однако по сравнению с AMG SL 63 родстер стал медленнее. Разгон 0–100 км/ч теперь 4,1 секунды вместо 3,6. Максимальная скорость упала до 260 км/ч (было 315).