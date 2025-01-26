В основе лежит рестайлинговая версия седана Tesla Model 3, выпущенная с конвейера в ноябре 2023 года.

На одном из голландских маркетплейсов разместили объявление о продаже электромобиля Tesla Model 3, переделанного в катафалк. Модификация была выполнена компанией Derks Funeral Mobility, которая оценила данный автомобиль для ритуальных услуг в 118 950 евро (приблизительно 125 тысяч долларов). Для сравнения, базовая модель Tesla Model 3 в Нидерландах стоит от 40 990 евро. Модифицированный вариант почти в три раза дороже.

В основе лежит рестайлинговая версия седана Tesla Model 3, выпущенная с конвейера в ноябре 2023 года. Автомобиль имеет пробег всего 55 километров. Какая именно модификация Model 3 была использована для переделки в катафалк, в объявлении не указано. Однако известно, что даже топовая версия с двумя моторами оценивается в Нидерландах не дороже 50 990 евро (около 53,5 тысячи долларов).

Задняя часть автомобиля была полностью переработана. Установлена поднимающаяся к корме крыша, добавлены большие боковые окна. Задняя дверь стала подъемной.

Хотя боковые задние двери сохранились внешне, за ними теперь находятся специально оборудованные отсеки для хранения. Оригинальные задние фонари были интегрированы в новую конструкцию кузова.

Внутри автомобиля передний салон отделен от грузового отсека перегородкой из стекла. Для отделки использовано дерево, а потолок оснащен декоративной подсветкой в стиле автомобилей Rolls-Royce.

Стоит отметить, что этот катафалк — далеко не первый автомобиль Tesla, переделанный для ритуальных услуг. Еще в 2019 году в Норвегии на продажу выставляли модифицированную версию лифтбека Tesla Model S, которая была переоборудована в катафалк. Однако, судя по информации с сайта, данный автомобиль до сих пор не нашел покупателя. Его стоимость, кстати, за все эти годы осталась неизменной и составляет 1 999 000 норвежских крон (приблизительно 178,6 тысячи долларов).