Стоит пикап Radar King Kong примерно $13 700.

Компания Geely представила в Китае новый электрический пикап Radar King Kong по цене от 99 800 юаней (примерно $13 700).

Radar King Kong заменяет предыдущую модель RD6, став дешевле на 37 000 юаней (около 5 100 долларов США). Пикап доступен в версиях с задним и полным приводом. Мощность заднеприводной версии составляет 180 кВт (241 л.с.), разгон до 100 км/ч за 8,1 секунды. Предлагаются батареи емкостью 42, 55, 73 и 86 кВт·ч с запасом хода от 310 до 605 км по циклу CLTC.

Полный привод обеспечивает мощность 280 кВт (375 л.с.), разгон до 100 км/ч за 5,7 секунды. Доступны батареи на 42, 63 и 73 кВт·ч, обеспечивающие запас хода от 330 до 520 км по циклу CLTC.

Radar King Kong предлагается в семи комплектациях. Заднеприводные версии стоят от 99 800 до 149 800 юаней ($13 700–$20 500). Полный привод обойдется в 119 800–159 800 юаней ($16 400–$21 900).

Ранее модель RD6 продавалась по цене от 136 800 до 209 800 юаней ($18 750–$28 750). Таким образом, Radar King Kong стал более доступным вариантом.